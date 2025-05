El look más extraño de Cannes: una modelo llevó una cabeza de leopardo de plástico

GENERANDO AUDIO...

La modelo lució un leopardo en Cannes 2025. Foto: Getty Images

En la alfombra roja del Festival de Cannes todo puede pasar, y este año no fue la excepción. Entre los vestidos de alta costura y las joyas deslumbrantes, una modelo acaparó las miradas al desfilar con un look que dejó a más de uno con la boca abierta: un vestido acompañado por una imponente cabeza de leopardo de plástico.

Mitchell Akat Maruko Raan es el nombre de la modelo originaria del Sudán del Sur, quien llegó con un atuendo completo en animal print de leopardo, algo inusual y que llamó la atención.

Foto: Getty Images

Su diseño dramático incluía como pieza central la réplica hiperrealista del felino salvaje “saliendo” de su pecho. Aunque no era real, la escultura era tan detallada que muchos asistentes quedaron desconcertados.

El look de leopardo conquistó Cannes. Foto: Getty Images

El look destacó no solo por la cabeza de leopardo, sino por llevar el animal print al siguiente nivel en un conjunto completo con este diseño, desde los zapatos, hasta la cabeza, la modelo no dudó en llevarlo, incluso llevaba guantes con este diseño.

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Este tipo de audacia estilística no es nueva en la moda, y de inmediato trajo a la memoria los diseños de la firma Schiaparelli, para su colección “Infierno“, que en 2023 lanzó una colección que incluía la cabeza de un león saliendo del hombro de Irina Shayk y de Kylie Jenner.

Esos diseños se inspiraron en el “leopard shoe hat” creado por Elsa Schiaparelli en 1937. El leopardo, el león y la loba como la lujuria el orgullo y la avaricia en el infierno de Dante.

Esto sorprendió en Cannes por el contexto ya que es una gala dedicada al cine donde lo inesperado suele venir del séptimo arte y no tanto de la moda. El diseñador detrás de la prenda es Harvey Cenit, quien ya había vestido a la modelo en ocasiones pasadas.

Esta puede ser una prueba de “statement” de estilo, aunque siempre puede caer en la exageración o una distracción innecesaria. Como suele pasar con este tipo de atuendos provocadores, el debate se divide.

Foto: AFP

Pero esta no es la primera vez que Mitchell acapara los reflectores en Cannes, en la edición de 2024, la modelo ya había causado sensación al lucir un vestido titulado “Wrath of Medusa”, diseñado nuevamente por Harvey Cenit.

El conjunto presentaba un corpiño dorado con la cabeza de Medusa en relieve, combinado con una capa de terciopelo negro, evocando una estética mitológica y poderosa.

La elección de atuendos tan llamativos parece ser una estrategia deliberada de Mitchell para destacar en un evento donde la competencia por la atención es feroz.

Su estilo desafía las convenciones y aporta una dosis de teatralidad que no pasa desapercibida.