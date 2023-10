Escotes que favorecen tu tipo de cuerpo

En esta nueva entrega de Dress Code, la colaboradora de Unotv.com, Chantal Torres, nos dirá qué escotes te favorecen dependiendo tu figura y tipo de cuerpo.

En esta ocasión Chantal Torres habla de los cinco tipos de escotes y a quién le favorecen:

Escote en “V”

Foto: Freepik

El primer escote es uno de los más conocidos y de los que más gustan, se trata del escote en “V”, el cual es para las personas con hombros anchos, cuello un poco más grande o mucho busto, es ideal para ti ya que este estiliza y alarga y se te vea la parte alta del cuerpo.

Chantal recomienda que si no quieres que la atención visual sea en la zona alta no lo uses, además en mujeres con ausencia de busto o la zona no es tu favorita, se puede evitar el escote en “V”.

Escote cuadrado

Foto: Freepik

Este escote es otro clásico que es ideal para las personas con mucho busto, porque te va a estilizar y va a hacer que se siga viendo “sensual sin que se vea demasiado” y que a su vez se vea elegante ya que es la finalidad de los escotes.

El escote cuadrado lo puedes encontrar presente en blusas y vestidos, te va a hacer una silueta destacada, pero evítalo si tu cara es muy cuadrada porque está muy cerca de la misma.

Escote redondo

Foto: Freepik

Otro escote es el redondo, el cual favorece principalmente a las personas que no tienen mucho busto, porque este escote siempre va a ser que te aumente y resalte la zona alta, por lo que las que tienen poco busto es ideal para que se les vea un poco más y conseguir el cuerpo tipo reloj de arena.

Si tienes mucho busto, lo que va a hacer es que se va a ver mucha más ancha esta zona del cuerpo, entonces si es así se debe evitar por completo pensar en los anteriores.

Escote de corazón

Foto: Freepik

El escote de corazón es uno de los mejores ya que favorece tanto a las personas con mucho busto como con poco, porque porque hay diferentes alturas, Chantal lo describe como “súper sexy” y lo puedes encontrar con mangas, sin ellas, escotado, en strapless.

Este escote está relacionado con lo femenino y coqueto, lo puedes llevar de noche perfectamente y favorece el cuerpo de todas las mujeres.

Escote tipo Halter

Foto: Getty Images

Este escote tiene varias especificaciones, para usarlo Chantal menciona que tienes que ser más estilizada, delgada sin tanto busto porque el enfoque visual es en esta zona, no importa si tienes hombros anchos, espalda estrecha.

Lo que hace el escote es que estira y hace que se enfoque en la parte del centro de este top. Los escotes halter son los que van atados al cuello y que caen en triángulo, se dejan ver brazos, se va estilizar el cuello y resulta ser uno un tanto difícil.