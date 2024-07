Éstas son las atletas olímpicas que han sido portada de Vogue en este 2024

Atletas olímpicas en la portada de Vogue 2024. Foto: Cortesía Vogue

Conoce a las atletas olímpicas que han sido portada de Vogue en este 2024, checa todos los detalles que Unotv.com tiene para ti.

Los Juegos Olímpicos de París están cada vez más cerca y todo el contenido referente al deporte está por todos lados, incluso en la moda y el estilo de vida, es por eso que te contaremos sobre las atletas que han sido portada de Vogue y que veremos en la justa.

La revista Vogue realizó una estrategia a nivel global para dar mayor visibilidad a las deportistas; jóvenes promesas del deporte latinoamericano hablan sobre su esfuerzo, dedicación, derrotas y lo que las ha vuelto un referente en nuestra región.

Atletas olímpicas en la portada de Vogue 2024

Las Leonas

Foto: Cortesía Vogue

Argentina es representada por el rugido de Las Leonas, el equipo nacional de hockey femenino que continúa abriendo el campo para nuevas generaciones. Lo que hace más de 20 años era un deporte reducido a un pequeño grupo, fue popularizado gracias al imaginario que partido a partido construyeron, dándole la posibilidad a miles de niñas de pertenecer, practicar deporte y soñar en grande.

Hoy, este grupo de jugadoras buscan poner “en un primer lugar a la mujer, y en uno de mucha fortaleza”. Listas para su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, protagonizan la portada digital de Vogue Latinoamérica.

Alexa Moreno

Foto: Cortesía Vogue

La gimnasta Alexa Moreno se sometió a una cirugía de rodilla, hoy está lista para una de las competencias más importantes de su carrera. Después de años de entrenamiento, la gimnasta mexicana está lista para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Regresé a hacer gimnasia por mí; y siempre lo he hecho por mí”, comenta. “Es un poco egoísta, pero a mí me gusta mucho mi deporte. Fui creciendo y desarrollándome dentro de él y siempre busqué llegar un poco más alto, un poco más lejos. Siempre han sido mis metas y mis sueños”, dijo para Vogue.

Yulimar Rojas

Foto: Cortesía Vogue

La mujer que más ha saltado en la historia del triple salto es Yulimar Rojas, una venezolana, su meta en los Juegos Olímpicos de París 2024 era batir su propio récord y alcanzar una distancia de salto de 16 metros. No lo hará ya que en abril de este año, anunció vía redes sociales que, debido a una lesión que sufrió durante unos entrenamientos en el Talón de Aquiles izquierdo, no podría participar. “Mi corazón está roto, también quiero disculparme por no poder representarlos en París”.

Atletas mexicanas

Foto: Cortesía Vogue

México brillará en los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de distintas disciplinas que tocan los cuatro elementos por medio de atletas que prueban que la pasión y la disciplina se convierten en un agente de cambio cuando se unen. Ellas han llegado para probarnos que lo imposible es posible.

Las atletas locales que estarán en la justa son:

Margarita Hernández (Corredora de fondo)

Citlali Cristian (Maratonista)

Gabriela Rodríguez (Tiro)

Daniela Gaxiola (Ciclista de pista)

Sofía Reinoso (Piragüismo en la modalidad de eslalon)

Daniela Souza (Taekwondo)

Foto: Cortesía Vogue

Equipo de natación artística

Foto: Cortesía Vogue Foto: Cortesía Vogue

Resiliencia, disciplina y pasión son algunos de los valores que llevan al equipo de Natación Artística de México a destacar entre los demás. Compuesto por diez nadadoras que han clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024, cada una comparte en su individualidad un objetivo en común con las demás: mejorar en cada entrenamiento y ensayo, sabiendo que los logros más grandes se conforman de los pasos más pequeños.

Simone Biles

Simone Biles, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas, acudirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras firmar una contundente victoria al cierre de las pruebas de gimnasia de Estados Unidos.

La gimnasta fue portada de Vogue en agosto de 2020, luciendo un body de Bottega Veneta, esto antes de los Juegos Olímpicos que debieron ser ese año en Tokio, pero sucedieron un año después.

Sha’Carri Richardson

Sha’Carri Richardson está en la portada digital de la versión de Vogue en inglés, la estrella de USA Track & Field aparece en la portada del medio con un mono y una falda de Ralph Lauren Collection en colores brillantes.

La parte inferior de su atuendo se ve ondeando al viento y parece que está en posición de correr en una pista con zapatillas Nike doradas y sus características uñas largas y decoradas.

Richardson tuvo que quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de que dio positivo en THC, una sustancia química presente en la marihuana. Ahora competirá en los Juegos Olímpicos por primera vez en París.