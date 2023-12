El vestido transparente de Kate Middleton que cautivó en 2002. Foto: Getty

A pesar de seguir un estricto código de vestimenta (por pertenecer a la familia real), eso no ha evitado que te presentemos los mejores looks de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien no siempre tuvo que seguir ese rigor en vestuario. Hoy te presentaremos la historia del vestido transparente de Kate Middleton, con el que según cuenta la leyenda incluso habría sido el culpable de robarse el corazón de príncipe William, por supuesto, hace ya varios años.

¿Por qué Kate Middleton usó un vestido transparente?

Vamos por el principio, la historia del vestido transparente de Kate Middleton se registró en el ya lejano año de 2002, cuando la hoy duquesa de Cambridge en ese entonces era una estudiante de la Universidad de St. Andrews.

En aquel momento, ella decidió participar en un evento benéfico (que era organizado por la misma escuela) y por lo tanto fue una de las protagonistas de un desfile. Fue así que otra alumna del plantel, llamada Charlotte Todd, colaboró con ella para realizar el diseño de la vestimenta que usaría.

¿Cómo es el vestido transparente de Kate Middleton?

Entre los bosquejos iniciales se había planteado la posibilidad de que una falda sería una de las piezas claves, pero la idea no trascendió; en cambio, lo que sí fue tomando protagonismo fue el diseño final, naciendo así el famoso vestido transparente de Kate Middleton.

Dicho vestuario constaba de una prenda que exponía la ropa interior a la vista, mediante un vestido tubular strapless transparente, lo cual hacía que se viera la ropa interior de la bella modelo, lo cual incluía unos calzones tipo bikini en color negro y un top bandeau de la misma tonalidad, pero con un ligero tono turquesa en la parte superior.

Todo este vestuario destacaba gracias al vestido tubular strapless transparente, ya que aunque la transparencia era un tanto oscura, eso no impedía que la silueta de Kate resaltara a los ojos de todo el que la viera.

¿Quién tiene el vestido transparente que usó Kate Middleton?

El vestido transparente de Kate Middleton causó un gran impacto, y no sólo como te comentábamos con el príncipe William, sino que pasó a cantidades monetarias impresionantes tomando en cuenta que sólo dicho vestuario representó un valor inicial y estimado de unos 50 dólares (858 pesos mexicanos, según el tipo de cambio de hoy).

Pero luego de varias peticiones a la creadora, Charlotte Todd, finalmente se decidió que fuera subastado en el año de 2011, lo que dicen por ahí que habría sido ofertado en unos 125 mil dólares (2 millones 147 mil 362 pesos mexicanos, según el tipo de cambio de hoy).

Sin embargo, la cosa no para ahí, ya que también trasciende que 6 años después, o sea en 2017, el vestido transparente se volvió a vender y a un coleccionista privado. Desde entonces se desconoce la ubicación y las condiciones en que se encuentra esta legendaria pieza de moda, la cual se volvió a recordar debido a que aparecería en uno de los capítulos de la sexta temporada de The Crown.