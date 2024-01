Estilo Mob Wife: prendas y características sobre esta tendencia

En temas de moda para 2024 te hablamos anteriormente sobre las propuestas de Ugly Trends que vienen fuertes para este año; ahora, te abordaremos sobre otra tendencia, que es el estilo Mob Wife, así como las prendas y características que tienen para que las portes, si llegan a ser de tu agrado. Y para tratar este tema contamos con la participación de nuestra influencer y colaboradora, Chantal Torres.

¿Qué es el estilo Mob Wife?

El estilo Mob Wife, también conocido como “esposas de la mafia”, es una tendencia un tanto controversial, porque así como la puedes amar, también la puedes odiar. Aquí se busca adoptar el estilo de vestir de las esposas de los mafiosos, inspirada en series y películas de gángsters de los años 70 y 80.

¿Qué materiales se usan en las prendas de estilo Mob Wife?

Para el estilo Mob Wife se van a utilizar materiales muy cargados como:

Pieles

Estampados tipo animal print

Prendas entalladas

Prendas satinadas

Sombreros de pelo

Joyas en dorado súper llamativas

Maquillaje para el estilo Mob Wife

En cuanto al maquillaje de estilo Mob Wife vamos a ver un proceso también súper cargado, mucho énfasis en el delineado de los ojos, tanto en la parte superior, como la parte inferior. Vamos a ver si Smokey Eyes, vamos a ver pestañas postizas, cejas definidas, vamos a ver tonos más cálidos en la piel y por si fuera poco, también delineado y colores intensos en los labios.

Así como lo escuchan, es una propuesta bastante cargada, que ojo puede gustarte o no, lo que me gusta a mí es adaptar a mi estilo ciertas propuestas de cada tendencia; por ejemplo, del Mob Wife me encanta el tema del delineado, pero quizá en colores que vayan conmigo y sin que el maquillaje esté tan cargado. En cuanto a pieles, no hay manera, yo me iría por un pelo sintético lindo, que se vea súper cool.

Joyería para Mob Wife

La joyería para el estilo Mob Wife, el color dorado va a ser el que va a predominar, puedes encontrar cosas súper accesibles y sencillas; desde los aretes que vienen ahora que son más pequeñitos redondos estilo vintage, hasta ponerte muchos collares, cadenas y demás.

El consejo de la experta

Esta propuesta de Mob Wife está entretenida, creativa y divertida, pero recuerda ponerle siempre tu toque; y no te preocupes, si es una propuesta que no te gusta, no tienes que usarla para encajar, eso es súper importante de aclarar.