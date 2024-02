Fabulosa pero a qué costo, Anne Hathaway usó un corset en Milán con el que no podía ni sentarse y protagoniza gracioso video

Aí lució Anne Hathaway en Milán. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre Anne Hathaway usando un corset en Milán con el que no pasó desapercibida ya que no se podía sentar, mira su gracioso video.

La actriz acaparó las miradas en el Milan Fashion Week, estuvo presente en el desfile de Versace en un vestido rojo de corset con el que llamó la atención mientras estaba en primera fila.

El vestido de piel roja brillante tiene un corset off the shoulder que acentuó la figura de la intérprete, la parte de abajo tenía falda con efecto drapeado a la altura de la cadera que llega por arriba de la rodilla.

El look se complementa con zapatos de punta rojos, además contrastó con un bolso negro y joyas Bulgari. Además usó poco maquillaje, con un clásico delineado de ojos negro y poca sombra en tonos durazno y bronzer.

Foto: Getty Images

Pero parece que este vestido que muchos desearían usar no es del todo cómodo y es que Anne Hathaway se viralizó en un clip en el que aparece intentando sentarse en un sillón mientras le agradeció a Donatella Versace por invitarla al desfile.

“Solo quiero respetar la integridad del corset”, fueron las palabras de la ganadora del premio Oscar.

Hathaway apareció riendo mientras intentaba enderezarse, luego Donatella interviene y le dice a alguien: “¡Ayúdala, no se puede mover!”, mientras que la actriz respondió: “No, no, estoy bien. Estoy bien. Estoy muy contenta”. Ante esto, Donatella no paró de reír por la forma en la que la actriz tomó el hecho de que el vestido le dificulta sentarse.

El vestido fue presentado en el desfile de Versace y la modelo lo llevó con guantes de piel a juego y botines de punta.

Al desfile de Versace fueron varias celebridades de renombre internacional además de Anne Hathaway, se trata de la cantante española Aitana.

Estas dos celebridades tuvieron un momento que “rompió internet”, ya que se puede ver en redes un video en el que se le ve con un minivestido negro, la cantante saludó a Anne, quien la correspondió de manera cariñosa.

El video de la cantante estaba acompañado del texto:

“Antes de poner nada sobre el show de @versace (que ha sido completamente increíble) necesitaba compartiros esto porque literalmente estoy llorando desde entonces, os quiero. En serio sigo en shock. Amo a Anne Hathaway, se lo he dicho”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Aitana.