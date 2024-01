Falda tutú de Carrie Bradshaw que fue encontrada en contenedor por 5 dólares ahora será subastada por 12 mil dólares

Falda tutú de Carrie Bradshaw en subasta. Foto: Getty Images

En Unotv.com te hablaremos sobre la falda tutú de Carrie Bradshaw que fue encontrada en contenedor por 5 dólares y que ahora será subastada por 12 mil, conoce la historia.

Los conocedores y amantes de moda y el estilo de vida tienen una serie favorita por excelencia, se trata de Sex and the City, que comenzó en 1997 y terminó en 2004, en la que la protagonista Carrie Bradshaw, mostraba cómo era su vida en Nueva York a través de sus relaciones amorosas y looks increíbles.

La protagonista, interpretada por Sarah Jessica Parker sacó distintos diseños a lo largo de la serie que inspiraron a toda una generación a vestirse y demostrar su amor por la moda.Una de esas prendas es la falda corta de tul que hizo juego con un tank top en color rosa y unas sandalias altas Jimmy Choo.

Ver más

En la escena de los créditos iniciales se puede ver que un bus salpica con agua a la protagonista, una de las imágenes más características de la serie y con el que se logra un look legendario.

La diseñadora de vestuario detrás de la serie es Patricia Field, quien encontró el tul en un contenedor de piezas de ropa de 5 dólares en una tienda neoyorquina.

La falda tutú de Carrie Bradshaw será subastada

De acuerdo con Harper’s Bazaar, la noticia es que la prenda se subastará a través de la casa Julien’s Auctions a través de internet como parte de la causa “Unstoppable: Signatures Style Iconic Women in Fashion”, en la que hay piezas de otras celebridades como Angelina Jolie, Anne Hathaway, la princesa Diana de Gales, Cher, Kim Kardashian, Paris Hilton, entre otras.

Ver más

En la página web de Julien ‘s Auctions especifican que para las tomas de la escena del opening de “Sex and the City”, se usaron cinco faldas por las salpicaduras de agua por parte del camión.

La prenda subastada es una de las originales y cuenta con certificado de autenticidad firmado por Patricia Field, además de que Sarah Jessica Parker conserva uno de los modelos usados en la producción.

La falda tiene tres capas de tul y tiene un cinturón de satén además se menciona que la falda no tiene etiqueta que especifique sus medidas, pero mide 23 pulgadas en la cintura.

Esta prenda fue vista de nuevo en la película del mismo nombre lanzada en 2008, en la escena en la que Carrie se reúne con sus amigas para hacer limpieza de closet, pero el famoso tutú fue aprobado por las chicas para que siga entre sus cosas.

Esta falda tiene un valor alto por su aportación a la cultura pop y la moda, por lo que esperan venderla entre 8 mil y 12 mil dólares, aproximadamente 150 pesos mexicanos.