GENERANDO AUDIO...

La colección Falling in Fashion 2025 de Sears se presentó en el emblemático Museo Soumaya, en una noche marcada por el glamour, los tonos otoñales y la presencia de grandes figuras del espectáculo mexicano, como Geraldine Bazán y Mane de la Parra.

Más de 40 modelos desfilaron con alrededor de 60 looks en una pasarela enmarcada por obras icónicas como La puerta del Infierno de Auguste Rodin y El David de Miguel Ángel, fusionando arte y moda en un mismo escenario.

¡Una lluvia de estrellas en Falling in Fashion 2025 de Sears!

Cantantes y actores de la escena nacional se dieron cita en el Museo Soumaya, en el poniente de la Ciudad de México, para la pasarela de Falling in Fashion 2025 de Sears, incluyendo a Mane de la Parra, actor y cantautor mexicano.

“Creo que se están recuperando ciertas tendencias antiguas, como esta parte del oversize, los colores otoñales y veamos, dejémonos asombrar inspirados en todo lo que Sears nos está preparando esta noche”. Mane de la Parra

Su presencia sumó energía y frescura al evento, reforzando la conexión entre el espectáculo y la moda.

Por su parte, la actriz Geraldine Bazán, de 42 años, fue una de las más aplaudidas por su look en el Falling in Fashion 2025, el cual describió como “poderoso”, al combinar prendas de piel con animal print.

“Encontré cosas de la nueva temporada y, obviamente, nuestra ciudad es lluviosa y hace frío en la noche. Entonces, quería algo diferente y encontré este no masculino sino, digamos, poderoso“, dijo la actriz.

Con este estilo, Bazán reafirmó su lugar como ícono de moda, atreviéndose a romper esquemas.

Geraldine Bazán en Falling in Fashion 2025 | Foto: David Rubí

Otro famoso presente fue José Pablo Minor, quien apostó por un estilo más discreto, fiel a su gusto por los tonos neutros.

“Con la ropa negra se fijan en tu cara, en quien está dando el mensaje. Aunque no estoy en contra del color”, explicó.

Minor demostró que el minimalismo sigue vigente y que un buen look no necesita ser estridente para destacar.

La propuesta de Sears para otoño-invierno 2025 incluyó marcas exclusivas, estilos oversize, animal print y prendas de piel, mostrando la versatilidad de la temporada para distintos gustos y estilos.

El evento fue también una celebración de la moda mexicana contemporánea, que rescata tendencias clásicas adaptándolas a los gustos actuales.

Colores sobrios, cortes estructurados y materiales de temporada dominaron la pasarela.

Una noche de moda, arte y estilo en el Falling in Fashion 2025

El evento fue un verdadero espectáculo visual. Clientes, influencers, celebridades y amantes de la moda fueron testigos de un desfile que mostró las tendencias que dominarán este otoño:

Prendas oversize

Tonos tierra y rojizos

Estilos urbanos con toques clásicos

Texturas como piel, lana y terciopelo

La fusión del arte del Museo Soumaya con la moda de Sears ofreció una experiencia única, en donde el estilo, la cultura y el espectáculo se encontraron.