Fátima Bosch de Tabasco gana como Miss Universo México 2025.

Fátima Bosch de Tabasco ganó el certamen de Miss Universo México 2025, luego de coronarse en la final este sábado 13 de septiembre, que tuvo lugar en el escenario del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco.

La joven de Tabasco representará al país en la 74ª edición del certamen internacional en Tailandia este noviembre. Fátima compitió por el título de Miss Universo México 2025 con otras 32 jóvenes y es la sucesora de María Fernanda Beltrán.

Durante la final, las mexicanas desfilaron en traje de baño, toda lucieron un modelo en dos piezas de color negro con un detalle en color plateado con brillantes. También mostraron sus trajes de gala, siendo visible el segmento en vestidos rojos.

Las finalistas de Miss México 2025

Fátima se alzó con la corona superando a las otras finalistas de la gala, quienes fueron:

San Luis Potosí – Alejandra Díaz de León Soler Nuevo León – María Fernanda Vázquez Villalobos Jalisco – Yoana Gutiérrez Vázquez Nayarit – Ana Rosario Ramírez Murillo

Otras concursantes que llegaron hasta el top 10 fueron:

Sonora – Celeste Hidalgo Lizárraga Michoacán – Fedra Alondra Pérez Solís Aguascalientes – Linda Hermosillo Gallegos Puebla – Camila Canto Vera Veracruz – Fernanda Puma

La ganadora del Mejor Traje Típico

“Xochiquetzal”, es el diseño que lució la representante del estado de Nayarit, Ana Ramírez, y que ganó el título de mejor traje típico, durante Miss Universo México 2025.

El conjunto fue proyectado por el diseñador Fernando Ortiz y representará a México en el en la 74ª edición del certamen internacional en Tailandia.

El formato del evento mantuvo la estructura tradicional de Miss Universo, incluyendo las diferentes fases de competencia.