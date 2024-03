Formas de estilizar la ropa y lucir genial

Tips para estilizar la ropa. Foto: Especial

Estar a la moda y verte de 10 en tu look, son no es una tarea fácil, pero sí deja mucha gratificación, pues lucir bien le da un plus a tu día. Hoy te diremos las formas de estilizar la ropa para lucir genial al lugar que debas acudir, dejando una gran impresión en las personas que te vean. Y como sabemos que no sólo es usar por usar, contamos con la participación de nuestra influencer y colaboradora, Chantal Torres, quien te dará sus mejores recomendaciones.

¿Como estilizar la ropa?

Para poder estilizar la ropa se deben tomar algunos puntos importantes que van más allá de las prendas, aquí te van 5 tips:

El tipo de cuerpo: debes autoanalizarte e identificar la anatomía que tienes, pues es muy importante a la hora de escoger tus prendas. También es importante saber el tipo de tu cuerpo, porque ello te permitirá destacar tus fortalezas y disimular un tanto las áreas que no son precisamente tu mejor rasgo

Conoce tu cuerpo y saca provecho a tus virtudes. Foto: Getty

Colores y estampados: además de tu cuerpo, debes reconocer los tonos y materiales que más te favorecen. Se dice que los colores oscuros pueden hacer ver más delgada a una persona, pero los claros pudieran destacar ciertos puntos

Ropa ajustada: ¿qué tanto es tantito? Básicamente usa ropa que no sea holgada, pero tampoco que te quede super apretada, un rango medio puede favorecerle a tu silueta, además te sentirás más cómoda

Cortes y estilos: experimentar algo nuevo no debe agobiarte, al contrario, puede darte una gran sorpresa. Bien dicen por ahí, “echando a perder, se aprende” y si pruebas varios estilos y cortes de ropa podrás determinar las piezas que más ayudarán a verte genial. Hay que arriesgar un poquito

Accesorios: existen ciertas piezas que en vez de ser un adorno, se vuelven primordiales, como unos collares, pendientes largos y bufandas, entre otros. Estos accesorios pueden resaltar tu apariencia inmediatamente sobre todo al servir como contraste de tu ropa

Los accesorios son el punto final para redondear tu look. Foto: Getty

¿Cómo vestirse?

Si sabes estilizar la ropa, las combinaciones se vuelven más sencillas a la hora de salir de casa. Chantal Torres señala las siguientes opciones:

Opción 1: Accesorios, zapatos altos y un toque neón. Aquí obtienes un atuendo de mezclilla, donde los jeans quedan bien sujetados en la parte de los muslos y un poco flojos hacia los pies, mientras que una camisa ligeramente remangada con un lindo collar, hace que todo resalte. Y para darle el toque “chic” un bolso de tono neon

Opción 2: un pantalón liso color vino, una playera blanca y fajada, así como una chamarra y zapatos negros. Aquí unos aretes que hagan juego con la playera serán dignos de destacar