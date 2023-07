Friendship bracelets: Las pulseras que no te pueden faltar para el concierto de Taylor Swift

Los fans de Taylor Swift están contando los días para que “Eras Tour” llegue a México, y mientras eso sucede, muchos jóvenes se han concentrado en hacer friendship bracelets (pulseras de la amistad) para los conciertos.

Fanáticos de Taylor Swift se inspiraron en la canción “You’re On Your Own, Kid”, la cual está incluída en su última producción discográfica (Midnights) para armar los brazaletes. La letra dice:

“Everything you lose is a step you take, so make the friendship bracelets. Take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid”