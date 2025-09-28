GENERANDO AUDIO...

Influencers en la Semana de la Moda de París 2025. Foto: Getty

En el marco de la Semana de la Moda de París 2025 la presencia de las principales marcas de lujo acapara reflectores. Pero este evento también servirá como escaparate para pequeños influencers, quienes buscarán aprovechar este evento internacional como una gran vitrina y así impulsar sus carreras digitales.

Este magno evento atrae principalmente a diseñadores y celebridades, quienes dan una muestra al mundo de lo que se viene para el futuro inmediato en la moda.

¿Cómo sirve la Semana de la Moda de París 2025 a pequeños influencers?

Una de las pequeñas influencers es la brasileña Carlota Pitarch, de 25 años, quien vive en la capital francesa y acumula más de 150 mil seguidores en Instagram y casi 50 mil en TikTok. Durante los próximos diez días, planea asistir a desfiles, presentaciones, comidas y fiestas de la Semana de la Moda de París 2025 para generar contenido y aumentar su visibilidad en redes sociales.

El trabajo detrás del glamour

Carlota explica que participar en tantos eventos no es solo diversión, sino parte de un trabajo a tiempo completo. Para ella, cada aparición representa la oportunidad de mostrar nuevos atuendos, promocionar rutinas de cuidado de la piel o colaborar con marcas de moda que patrocinan parte de su actividad.

“Cuando estás en los eventos la gente te ve más, las marcas te ven más y eso trae mucha visibilidad. Es bueno para futuras colaboraciones.” Carlota Pitarch, influencer

Micro y macroinfluencers: la nueva fuerza digital

En contraste con los grandes nombres de influencers que tienen millones de seguidores, los microinfluencers (que suman de 10 mil a 100 mil seguidores) y macroinfluencers (de hasta 500 mil seguidores) cuentan con comunidades más fieles y cercanas.

Según Robin Martin-Chave, director en Francia de la agencia Bold Management, este tipo de perfiles logran un impacto mayor porque transmiten autenticidad y generan confianza en su audiencia.

Historias que inspiran

La francesa Lilas Villeneuve, de 24 años, es otro ejemplo de pequeños influencers. Con casi 60 mil seguidores en Instagram y más de 115 mil en TikTok, ve en las redes sociales un trampolín para entrar de lleno al mundo de la moda. Además de compartir looks, publica videos y pódcasts que explican tendencias y analizan la industria.

Para la Semana de la Moda de París 2025, Lilas se preparó con anticipación, rentando ropa en distintas tiendas y organizando su agenda con apoyo de su agencia de representantes. “No me vestiré en el último minuto, lo cual ya es importante”, afirmó.

Una nueva voz en el panorama

También resalta el caso de Eric, un creador de contenidos francés de origen vietnamita y camboyano, con más de 56 mil seguidores en Instagram y 87 mil en TikTok. A diferencia de otros perfiles, él aborda la moda desde un enfoque más reflexivo, con videos sobre el aspecto empresarial, sociológico y político de la industria.

Eric reconoce que la Semana de la Moda de París 2025 representa un “boom algorítmico” por la alta demanda de contenido. No obstante, asegura que publicará menos que otros influencers porque necesita tiempo para pensar y escribir con profundidad. “No quiero producir contenido simplemente por producir”, señaló.

Un fenómeno en expansión

El caso de Carlota, Lilas y Eric muestra cómo este tipo de influencers se han convertido en piezas clave dentro de la industria. Su cercanía con el público, su autenticidad y su capacidad para adaptarse a las exigencias del mercado digital los colocan como aliados estratégicos para las marcas.

¿Cuándo es la Semana de la Moda de París 2025?

Del lunes 29 de septiembre al martes 7 de octubre se llevará a cabo la Semana de la Moda de París 2025, donde los desfiles, la alta costura y las celebridades acapararán la lente de la prensa.