GENERANDO AUDIO...

Sigue investigación de muerte del fundador de Mango. FOTO: AFP|Ilustrativa

El fundador de la marca de moda Mango, Isak Andic, falleció hace casi un año tras caer por una montaña en Montserrat, Barcelona. Aunque el caso fue considerado inicialmente un accidente, la policía catalana confirmó que continúa investigando su muerte como un posible homicidio y su hijo se encuentra en el centro de la investigación.

El empresario, de 71 años, murió el 14 de diciembre de 2024 cuando caminaba por un sendero en la zona montañosa de Montserrat. La noticia generó gran impacto en Cataluña debido a la relevancia del fundador de Mango en la industria de la moda internacional.

Siguen sospechas por la muerte de Isak Andic

De acuerdo con fuentes citadas por el medio El País, Jonathan Andic, hijo mayor del empresario, pasó de testigo a sospechoso en el caso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) indicó que la investigación sigue bajo secreto de sumario y que, por el momento, no hay ninguna persona formalmente imputada.

Fuentes de la policía catalana confirmaron a la agencia AFP que el caso sigue abierto, aunque declinaron ofrecer más detalles por estar bajo investigación judicial.

Hijo de Isak Andic investigado por homicidio

Según El País, Jonathan Andic, quien acompañaba a su padre al momento del incidente, fue interrogado en dos ocasiones y habría incurrido en contradicciones.

Estas inconsistencias motivaron el cambio de su estatus procesal a sospechoso, según el diario La Vanguardia.

El medio catalán también informó que las autoridades revisan el contenido del teléfono móvil de Jonathan, quien ocupa el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Mango.

Por su parte, Estefanía Knuth, golfista profesional y última pareja del empresario, declaró ante la policía que las relaciones entre padre e hijo no eran buenas, de acuerdo con los reportes periodísticos.

Familia Andic respalda a Jonathan

A través de un comunicado enviado a medios españoles, la familia Andic expresó su confianza en que “este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”.

La empresa Mango no ha emitido comentarios sobre la investigación.

Trayectoria de Isak Andic, fundador de Mango

Isak Andic Ermay nació en Estambul en 1953, en una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era adolescente. Inició su carrera vendiendo camisas traídas de Turquía y, en 1984, abrió la primera tienda Mango en el Paseo de Gracia, en Barcelona.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Con el tiempo, la marca se expandió por más de 110 países, alcanzando 2 mil 700 tiendas y 16 mil 400 empleados. La revista Forbes estimó su fortuna en 4 mil 500 millones de dólares.

Mango consolidó su éxito en el mercado de la moda rápida con precios accesibles y campañas protagonizadas por figuras como Kate Moss, Penélope Cruz y Antoine Griezmann.

En diciembre de 2023, Andic transfirió un 5% del capital de la empresa a su consejero delegado, Antonio Ruiz, actual líder del grupo.