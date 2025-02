Irene de la Vega: la emotiva historia detrás de la diseñadora mexicana 

GENERANDO AUDIO...

Irene de la Vega es una de las diseñadoras más exitosas y reconocidas a nivel mundial, ha representado a México en el New York Fashion Week 2023 y el Vancouver Fashion Week 2024, escenarios en los que destacó.

En entrevista con unotv.com, la nacida en Sinaloa contó parte de su historia en el mundo del diseño y es que ella siempre se consideró una persona creativa, amante del dibujo, la pintura y el diseño.

La emotiva historia de la diseñadora Irene de la Vega. Foto: Especial

Desde niña, Irene de la Vega estuvo rodeada de telas, hilos y agujas gracias a su madre, también diseñadora de moda. Sin embargo, su conexión con el diseño fue más allá de lo cotidiano. “Yo soñaba con personas que pasaban en una línea vestidas de ropa, como en un desfile”, recordó Irene, señalando cómo su subconsciente ya le mostraba su vocación incluso antes de entender lo que era una pasarela.

Ese momento clave llegó cuando vio un desfile en la televisión por primera vez. “Eso es lo que yo veo en mis sueños”, le dijo emocionada a su madre.

Aunque siempre tuvo claro su amor por la moda, Irene enfrentó obstáculos familiares. Su padre insistió en que estudiara leyes, pero ella nunca dejó de soñar con diseñar. Tras terminar la carrera, Irene le entregó a su padre el título que tanto deseaba y tomó una decisión valiente: perseguir su verdadera pasión.

El gran salto: una señal que marcó su destino

El primer paso hacia el diseño fue abrir una tienda en la que inicialmente vendía ropa importada. Sin embargo, su deseo de crear algo propio era más fuerte. Irene diseñó su primera prenda y se puso un reto: si se vendía el mismo día, sería una señal de que debía dedicarse al diseño.

Mientras colocaba el vestido en el maniquí, una niña entró corriendo a preguntar por él. Al poco tiempo, la clienta se lo llevó, comentando que “parecía hecho a la medida”. Este episodio marcó un antes y un después en la carrera de Irene. “Ahí dije: ‘Ya voy a empezar a diseñar’”, recuerda emocionada.

Del anonimato al reconocimiento

Durante un año, Irene trabajó como “diseñadora fantasma”, sin revelar que las prendas que se vendían en su tienda eran suyas.

“No me sentía lista para decir que yo era la diseñadora. Tenía miedo de no estar a la altura”, confiesa. Sin embargo, un 31 de diciembre, varias clientas la confrontaron: “¡Tú eres Irene de la Vega! Tus diseños son hermosos, deberías anunciarte más”. Este apoyo inesperado le dio la confianza necesaria para dar la cara y consolidar su marca.

El siguiente año, una persona llegó a su tienda con una invitación para que presentara una pasarela, en ese momento, su marca aún no llevaba su nombre, pero las prendas eran diseños originales de Irene. Aunque inicialmente se enfocaba en vender ropa de otras marcas, esa oportunidad marcó un cambio en su carrera.

Decidió presentar una colección completamente propia en la pasarela, lo que le permitió experimentar la emoción de ver sus diseños desfilando y siendo admirados por el público. Irene describe esa experiencia como mágica y el momento en el que confirmó que diseñar era lo que quería hacer por el resto de su vida.

Obstáculos en el camino al éxito

No todo fue sencillo. Irene enfrentó un desafío significativo cuando inauguró un atelier más grande. A los tres meses, descubrió que el espacio estaba infestado de termitas y sufría problemas de humedad. La situación se tornó insostenible, lo que implicó una gran pérdida económica y emocional.

“Se tumbó toda la casa, todas las paredes. Veía cómo los trabajadores aventaban los maniquíes, las telas se dañaron, muchas prendas se perdieron. Era una inversión muy grande la que había hecho. Sentía que todo mi sueño se venía abajo”, dijo Irene de la Vega.

Fue en uno de sus momentos más complicados, pero tuvo un sueño que cambiaría su vida, en él, vio una gran sala llena de telas y a un hombre que le decía: “Tienes que olerlo, sentirlo, vivirlo, apreciarlo, ámalo”. Aquel hombre se presentó como Óscar de la Renta. “Me desperté atónita. Todo lo que vi en el sueño lo dibujé de inmediato”.

Días después, recibió una llamada del New York Fashion Week. “Pensé que era una estafa. No creía que algo bueno pudiera pasarme en ese momento. Me siguieron llamando hasta que el director me dijo: ‘Irene, ¿qué parte de todo lo que se te ha explicado no has entendido? Te estamos invitando a la plataforma oficial de la moda en Nueva York’. Fue ahí cuando entendí que mi sueño se estaba haciendo realidad”.

Renacer: el triunfo en Nueva York

Con solo mes y medio para preparar su colección, Irene decidió apostar todo por esta oportunidad. “Sentía que era como ir a un casino y jugarme mis mejores cartas. Si ganaba, bien; si no, al menos lo habría intentado”.

Llamó a su colección Renacer, reflejando su resurgimiento personal y profesional. “Necesitaba renacer de todo lo que había pasado”. Cuando presentó sus diseños en Nueva York, su colección fue un éxito rotundo. “Yo solo pensaba en terminar la pasarela, agarrar mis cosas e irme. No esperaba que la prensa me abordara, pero ahí estaba, rodeada de medios, recibiendo entrevistas y dándome cuenta de que lo había logrado”.

Tras su buen debut en Nueva York, Irene recibió una invitación para participar en el Vancouver Fashion Week. La experiencia fue abrumadora y llena de nervios, pero al salir a dar las gracias, el público la recibió con aplausos y gritos de “¡Viva México!”. La emoción fue indescriptible, y su colección fue tan bien recibida que su marca comenzó a posicionarse en Canadá, llevando sus diseños al extranjero.

Después de triunfar en estos desfiles seguirá trabajando este año para regresar al escenario de la moda internacional, tiene en la mira el Fashion Week de Tokio como su siguiente parada en este rubro.

Hoy, Irene de la Vega es un ejemplo de resiliencia, pasión y determinación. Desde soñar con pasarelas de niña hasta conquistar las más grandes del mundo, su historia demuestra que, a pesar de los obstáculos, los sueños siempre encuentran la manera de convertirse en realidad.