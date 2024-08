Karime Pindter recibe de regalo zapatillas de más de 40 mil pesos, te decimos cuál es la prestigiosa marca

Karime Pindter y sus zapatillas de 40 mil pesos. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre Karime Pindter, quien recibió un regalo de más de 40 mil pesos, se trata de unas zapatillas, mira cuál es la prestigiosa marca.

Karime Pindter es una de las habitantes más queridas del reality “La Casa de los Famosos” y ahora sigue dando de qué hablar por sus lujosas zapatillas de una marca italiana que le fueron obsequiadas.

En un clip se puede ver cómo otras integrantes, Sabine Moussier y Brigitte Bozzo preguntan los detalles del costoso calzado.

Las habitantes están en el vestidor de la casa y en ese momento Karime muestra las exclusivas zapatillas que recibió de un pretendiente, al darse cuenta de la marca, Sabine y Brigitte se quedaron sorprendidas.

Aunque la influencer señala que las zapatillas son de un pretendiente, algunos usuarios señalaron que el regalo viene de una marca mexicana, pero como no se les permite mencionar alguna firma en el reality, tuvo que decir que venían de una persona misteriosa.

Por su parte, las redes oficiales de Gran Vía compartió un video en el que se observa cómo guardar el calzado que recibió Karime, por lo que como algunos creían, las zapatillas no fueron enviadas por algún pretendiente como lo hizo creer. La marca le mandó el par junto con una nota para desearle suerte en el reality a la ex integrante de Acapulco Shore.

“¿Quién es el misterioso pretendiente? Regalitos de alto riesgo para Karime Pindter”, se lee en la descripción de la publicación de la marca.

Pero lo que realmente llamó la atención entre los compañeros del programa y algunos seguidores, fue el precio que tiene el par, ya que los usuarios se encargaron de buscar la firma a la que pertenecía.

El calzado de Karime es del diseñador Giuseppe Zanotti, diseñador de moda y calzado de lujo italiano. De acuerdo con su descripción, las sandalias son “Intriigo Galassia” están confeccionadas en charol negro y adornadas con herrajes de metal plateado con pedrería de cristal en sus tiras posteriores, además de un tacón de aguja revestido a juego y suela de piel negra.

En el precio es donde se nota que el par se trata de uno de alta costura pues según la página oficial cuesta 41 mil pesos mexicanos, una cantidad que sorprendió a los integrantes del reality.

¿Quién es Giuseppe Zanotti?

Giussepe es amigo de JLO. Foto: Getty Images

El diseñador italiano Giuseppe Zanotti presentó su primera colección en Nueva York en el año 1994 y encantó al mundo con su ingenio y la elaboración de sus diseños, mismos que hoy en día son favoritos de Jennifer Lopez o Blake Lively.

Giuseppe ha declarado para Vogue que los zapatos le han dado la oportunidad de expresarse a sí mismo y ofrecer su propia interpretación del mundo que lo rodea.

“Amo experimentar con distintos materiales y probar combinaciones inusuales. No me agradan los zapatos aburridos, es por eso que me divierto diseñando nuevos modelos”, señaló.