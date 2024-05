Kate Middleton y Rose Hanbury usaron el mismo sombrero… ¿Comparten el sombrero y el marido?

¿Kate Middleton y Rose Hanbury usaron el mismo sombrero?. Foto: Getty

Vaya que si el Príncipe William ha estado en medio del “ojo del huracán” últimamente, principalmente por rumores de una supuesta infidelidad. Y para “echarle leña al fuego”, recientemente surgió la polémica de que Kate Middleton y Rose Hanbury usaron el mismo sombrero durante unos eventos, a lo que muchos relacionaron una vez más con dicho triángulo amoroso.

¿Cuál es la polémica del sombrero que usaron Kate Middleton y Rose Hanbury?

Las versiones sobre que Kate Middleton y Rose Hanbury usaron el mismo sombrero no han dejado de circular, pues resulta que Kate usó tiempo atrás (en 2018) dicho accesorio de diseño de paño negro con lazo, muy elegante.

Sin embargo, recién Rose acudió a un evento donde estaban el rey Carlos III y la reina consorte Camilla, y llevó un sombrero igualito al que había usado la princesa de Gales, por lo que el debate nuevamente prendió la llama de una supuesta infidelidad.

Otra polémica entre Kate Middleton y Rose Hanbury

Pero no sólo el sombrero negro es el único accesorio que ha agrandado el tema de polémica, pues resulta que Rose Hanbury, la presunta amante de William, también usó en otra ocasión los mismos zapatos que Kate Middleton, ¿simple coincidencia?

¿Qué se sabe de la presunta infidelidad del príncipe William?

Así que, la reciente versión de que Kate Middleton y Rose Hanbury usaron el mismo sombrero, es un elemento que se integra al tema de supuesta infidelidad del príncipe William, pero si hubiera un engaño, ¿cómo inició?

Los rumores sobre una supuesta infidelidad del príncipe William, durante en su matrimonio con Kate Middleton, iniciaron en el año de 2019, cuando The Sun habló por primera vez de ello, al dar a conocer el encuentro que sostuvo el hijo de Diana de Gales con Rose Hanbury en una fiesta, donde se habrían mostrado con una actitud bastante cariñosa.

Posterior a esto, se daría el presunto quiebre de amistad entre Kate y Rose, pues se presume que la royal decidió romper todo vínculo con ella. Sin embargo, el tema no trascendió entre los medios.

Aunque muchos creen que la Casa Real expidió una “super injunction”, una herramienta legal que les permite silenciar temas en medios que atenten a su privacidad, independientemente de su veracidad.

Pero en 2023, medios españoles y estadounidenses publicaron que el príncipe Guillermo habría retomado el supuesto romance con Rose Hanbury y que habían pasado juntos San Valentín, en la millonaria mansión de Houghton Hall, propiedad de Hanbury y su esposo David Rocksavage.

Es así como llegamos a las conjeturas recientes sombre el sombrero, que sería el mismo y que tanto Kate Middleton y Rose Hanbury habrían usado, dando pie un nuevo ejemplo de polémica en este tema.

¿Quién es Rose Hanbury?

Rose Hanbury, la supuesta amante del Príncipe William, ella pertenece a la aristocracia inglesa, ya que es marquesa de Cholmondeley debido a que está casada con David Rocksavage, el séptimo marqués de Cholmondeley con quien tiene 3 hijos.

La pareja se conoció por primera vez durante unas vacaciones en Italia en 2003 y se casaron en el Chelsea Town Hall en 2009, después de un compromiso muy breve, así lo informó la revista Hola.

Por otro lado, Rose Hanbury también fue modelo e incluso llegó a trabajar como investigadora para el diputado conservador Michael Gove.

¿Cómo se conocieron Kate Middleton y el príncipe William?

Entre que son peras o manzanas en el mundo del corazón, finalmente te contamos algo de cómo se conocieron Kate Middleton y el príncipe William. Y es que su historia empezó en 2001 cuando se conocieron en la Universidad de St Andrews en Escocia.

En la primera semana de actividades de la universidad el príncipe William no se involucró mucho, pero no tardaron mucho en convertirse en grandes amigos.

En 2002, Kate Middleton usó un vestido transparente para un desfile de modas en la universidad y según el documental “The Day Will and Kate Got Married”, que se emitió en el Reino Unido en abril de 2021, fue esta aparición la que cambió su relación entre los jóvenes.

En 2005 terminaron la universidad y empezaron a salir de manera púbica; para 2006, Kate comenzó aparecer en eventos reales donde estaba el príncipe William. Pero en ese mismo año empezaron los rumores de una posible separación, la cual sí ocurrió, pero en palabras de William a The Telegraph “los dos éramos muy jóvenes… y ambos nos estábamos encontrándonos. Era mucho tratando de encontrar nuestra propia manera y estábamos creciendo”.

Para el verano de 2007 la pareja pasó ese bache y volvió aparecer de manera pública. Ya en 2010, el príncipe William le propuso matrimonio a Kate con el anillo de su mamá, la princesa Diana, que usó cuando también se comprometió con el príncipe Carlos.