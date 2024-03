Kim Kardashian deslumbra con look gótico en desfile de Balenciaga ¿pero olvidó quitarle la etiqueta? 

Kim Kardashian y su look gotico de Balenciaga. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre Kim Kardashian y su look gótico con el que deslumbró en el desfile de Balenciaga, ¿olvidó quitarle la etiqueta?

La Semana de la Moda de París está dejando momentos destacados para el mundo de la moda y ahora pudimos ver a Kim Kardashian llegando al desfile de Balenciaga con un vestido gótico, mismo que de su espalda colgaba una etiqueta.

Kim Kardashian y su look gótico x Balenciaga

Foto: Getty Images

Las redes sociales no pararon de decir que la etiqueta no fue retirada, dejando ver un error por parte de la influencer, pero no fue así.

El vestido es de encaje de cuello alto de la colección otoño/invierno 2024/2025 que se presentaba en la pasarela. Tiene cuerpo transparente, mangas acampanadas y un escote abierto en la espalda, mismo sobre el que se pudo ver una coleta.

Lo interesante es que Kim no llevó ninguna pieza de joyería, pero un “accesorio” que se robó las miradas y el protagonismo fue una etiqueta de la marca Balenciaga que colgaba de su espalda.

De acuerdo con Glamour, esto no puede ser debida a que los looks son normalmente supervisados por un equipo de estilismo, por lo que no suele ser habitual, además la marca tiene fama de ser irreverente y realizar algunas prendas fuera de lo común.

Pero más adelante se confirmó que era parte del look ya que las modelos de Balenciaga desfilaron por la pasarela con las mismas etiquetas colgando de las camisetas, bolsos y sujetadores.

Foto: Getty Images

En otro look usado en su visita a París, la creadora de contenido usó un maxi vestidos de piel de animal print con un cuello grande y exagerado, además de un cinturón de piel de Balenciaga.

También usó un bolso amplio y su teléfono móvil, la también diseñadora portó unos lentes de sol que cubrían la mayoría de su cara y llegaban detrás de las orejas.

Balenciaga y Kim Kardashian ya llevan cierta historia y es que no es la primera vez que la también empresaria se deja llevar por las ideas de Denma Gvasalia, director creativo de la marca, en diciembre de 2923 fue con una bolsa de supermercado de Erewhon x Balenciaga como bolso al desfile otoño 2024 de la marca en Los ángeles.

Aunque esta bolsa de papel no estaba a la venta, la marca vendió un bolso reutilizable de la colección por 425 dólares, aproximadamente 7 mil pesos mexicanos.

Igual en ese mes, la empresaria usó las chanclas de Balenciaga con la punta abierta que parecían unas sandalias de pedicura que costaban más de 7 mil pesos mexicanos, además de una taza de café de porcelana de mil 800 pesos.