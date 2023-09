Kourtney Kardashian presume outfit del diseñador mexicano. Foto: gettyimages

Una de las celebridades más conocidas de la actualidad de Estados Unidos se vincula con nuestro país; y es que Kourtney Kardashian presume outfit del diseñador mexicano Alfredo Martínez y obvio, tenemos que destacarte parte de los por menores más importante de esto.

¿Quién es Kourtney Kardashian?

Kourtney Kardashian es una empresaria y personalidad de televisión estadounidense. Ella nació en Los Ángeles y es la hija primogénita del abogado Robert Kardashian y Kris Jenner. Su fama se debe a su aparición en programas de televisión junto a su familia, como: Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney and Kim Take New York. En el año de 2021 participó en la película He’s All That.

Hace unos meses Kourtney Kardashian fue captada con su vestido de novia que usó en Italia luego de casarse con Travis Baker.

¿Cómo fue la colaboración de Kourtney Kardashian con el dsieñador mexicano?

Kourtney Kardashian presume outfit del diseñador mexicano Alfredo Martínez luego de que se publicara en las últimas horas (en Instagram) la fotografía que lo comprueba.

Resulta que Alfredo Martínez escribió también su emoción porque la celebridad estadounidense portara sus prendas y las mostrara con orgullo:

“Estoy muy emocionado de ver a Kourtney Kardashian en un Total Look #FW23 ALFREDO MARTÍNEZ. Me siento muy halagado que mis prendas sean parte de un momento tan especial y tengan influencia de poder en la mujer. Concuerdo que en cualquier etapa de la vida se tenga libertad y se sigan rompiendo códigos o reglas de vestir. Este momento es hermoso porque es una declaración de un proceso de vida y un momento importante de ella.” Alfredo Martínez, diseñador

La publicación y comentario del diseñador mexicano provino luego de que Kourtney Kardashian publicara primero dicha imagen de ella portando la vestimenta creada por Alfredo Martínez y añadiera el comentario “El embarazo es muy enriquecedor”.

Como puedes apreciar, dicho atuendo, aunque es todo en color negro, tiene un matiz brilloso que lo hace destacar, al formar un atuendo con pantalón, chaqueta y un crop top de encaje. Todo este conjunto la destaca en el momento de maternidad que está viviendo.

¿Con qué famosas ha trabajo Alfredo Martínez?

Luego de ver que Kourtney Kardashian presume outfit del diseñador mexicano Alfredo Martínez, nos viene otra pregunta ¿con qué otras famosas ha trabajado? Y Miren que la respuesta es bastante interesante, ya que trabajar con la celebrity estadounidense no es cualquier cosa y un ejemplo de las musas que ha vestido, el oriundo de Jalisco, son:

Lupita Nyong’o

Thalía

Michelle Salas