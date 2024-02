La casa joyera que hará las medallas para Paris 2024 es la misma que hacía las joyas de María Antonieta, Napoleón Bonaparte y Josefina

Les médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de @Paris2024 incarnent Paris, la Ville Lumière. Voici leur histoire. Pour la découvrir, partez à la rencontre de Benoît Verhulle, Chef d’atelier @Chaumet et Clémentine Massonnat, Responsable du design @Chaumet.



En savoir plus :… pic.twitter.com/bPPKJxAWcW