Thylane Blondeau fue considerada la niña más hermosa del mundo. FOTO: AFP

Thylane Blondeau, modelo que fue considerada la niña más hermosa del mundo durante la primera década de su vida, volvió a llamar la atención de los reflectores en la Semana de la Moda en París, durante el desfile de Miu Miu. La joven, que ahora tiene 24 años, aseguró que no se ha realizado ninguna cirugía estética.

Las cámaras, afuera del Palais d’Iena, captaron las poses de la modelo francesa, quien para muchos continúa siendo la chica más hermosa del mundo.

“La chica más hermosa del mundo” asegura no se ha hecho cirugías

La elegancia de Thylane Blondeau brilló ante las luces del desfile de Miu Miu. La modelo lució una blusa con cuello en V y un traje de lana color café de dos piezas, acompañado de gafas transparentes.

Blondeau mostró su belleza natural con poco maquillaje y el cabello suelto en tono castaño. Ante la controversia sobre su apariencia, y ante los rumores de posibles cirugías estéticas, la joven aclaró su postura en redes sociales.

“Sé que en esta generación la gente tiende a hacer las cosas muy pronto, pero yo nunca me he hecho nada”, declaró en sus historias de Instagram, que ya expiraron, según el New York Post.

“Puedes ver fotos mías cuando era más joven, nada ha cambiado. A la gente le encanta comparar e inventar cosas, pero solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo en los labios o en la cara. En algún momento tenemos que parar con eso”, aseguró la modelo.

Thylane responde a las críticas

La joven modelo también hizo referencia a los títulos que ha recibido desde niña, como “la modelo más joven del mundo” por su aparición en una pasarela de Vogue París a los 10 años, y el de “la chica más hermosa del mundo”. Sobre sus detractores, respondió con firmeza:

“Los haters siempre van a odiar”. Thylane Blondeau, modelo

Desde que fue elegida por el diseñador Jean Paul Gaultier para desfilar en su primera pasarela a los 4 años, la carrera de Thylane Blondeau se catapultó en la industria de la moda, donde se ha mantenido activa como modelo e ícono de estilo.