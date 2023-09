La paca japonesa, se vuelve viral video donde playeras mexicanas de estados e incluso partidos políticos son la sensación

Pkayeras mecxicanas en paca japonesa. Foto: @userw0xf9jc42c

En Unotv.com te contamos sobre la paca japonesa que se hace viral por las playeras mexicanas de estados y de partidos políticos.

Parece que el ingenio mexicano no tiene fronteras o así es lo que demuestran algunos casos como este video que muestra cómo es la “paca” en Japón.

Un video se ha vuelto viral con más de 1.4 millones de reproducciones en TikTok en el que se puede ver cómo el usuario @userw0xf9jc42c muestra cómo es la paca en Japón.

Este descubrimiento sorprendió a los usuarios, quienes no pensaron que esto podía pasar ya que las prendas que encontró son muy comunes en México.

La paca japonesa con playeras mexicanas

Con el texto “POV: La paca en Japón debe estar muy brgs. La paca en Japón”, es como se presenta el video que muestra los pies del usuario y una alcantarilla con dibujos animados japoneses.

La idea del video era mostrar que la expectativa de la ropa de paca en Japón era alta, sin embargo el usuario no esperaba este resultado.

El usuario tomó algunas fotografías de las playeras que encontró supuestamente en la paca japonesa, la primera era una de Acapulco en la que se muestra un crucero junto con seis delfines y un diseño colorido.

La segunda era una chamarra de Cozumel blanca con un diseño alusivo a la playa, lo destacado de esta es que es presentada con etiqueta, por lo que se trata de una prenda nueva.

Otra playera que se presenta es una que dice Mazatlán junto con cuatro veleros haciendo referencia al mar de dicha ciudad. Otra playera con etiqueta fue la traída de Cabo San Lucas con los dibujos de unas sombrillas en la playa.

Por último la fotografía que sale es una donde se ven varias playeras junto a los precios de 100 yenes, lo equivalente a poco más de 11 pesos mexicanos, mientras se muestra una prenda de la campaña electoral de 2012 del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este tuvo varios comentarios de personas que reaccionaron ante este curioso descubrimiento:

“Faltó la playera que diga “alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de Acapulco”, “Y nosotros con sudaderas de las escuelas de Estados Unidos”, “La paca en Asia es otro nivel, en un programa de Tailandia un chico traía una sudadera de una secu de México”, “No puedo para de imaginar que ahorita anda un japonés con su playera de Peña Nieto jajajajaja”, “Tengo una amiga en Japón que me pidió que le mandara este tipo de camisas porque sus amigos vieron una que ella tiene (su pijama) y quieren ellos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Incluso el cantante japonés Yuta Nakamoto de la banda NCT ha posado con una playera que dice “Albert Nanson Congratulations (Felicitaciones)” la cual pertenece a un estudiante que se graduó en 2022.

Esto ha causado mucha intriga ya que no se sabe cómo es que este cantante obtuvo la playera en la que sale la cara del joven Albert.

¿Qué es la ropa de paca?

Las pacas de ropa es un conjunto de prendas que se venden en lote, es una práctica popular en los mercados ambulantes alrededor del mundo, con opciones más económicas y sostenibles para poder adquirir prendas.

Muchas de estas prendas son de segunda mano o excedente de inventario proveniente de fábricas, tiendas departamentales o importaciones. Las pacas son adquiridas por los vendedores y varían en tamaño y contenido.

Muchas de las pacas vienen de países como Estados Unidos donde hay un mercado establecido para la recolección y clasificación de las prendas usadas. Estas se seleccionan y se envían a distintos destinos como México, para después ser distribuidas en tianguis, mercados o bazares.

En este caso algunas prendas pueden llegar de países como México a distintas partes del mundo donde pueden ser apreciadas como el caso de Japón que busca diseños atractivos de destinos o hasta partidos políticos.