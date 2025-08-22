La primera pop up store en AL que promueve el amor propio

GENERANDO AUDIO...

Una pop up store pensada para promover el amor propio. Foto: Aerie

“Ama todas tus versiones” es la más reciente campaña de Aerie que protagoniza Macarena García, una actriz que pone el ejemplo de autenticidad al no usar filtros que cambien su apariencia ni retoques en las fotos que integran la campaña de la colección que ella misma supervisó paso a paso.

Esta instalación conocida como el Arco invita a compartir con sus seguidoras la colección que se muestra en la primera Big Pop Up Store localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Un espacio que celebra la autenticidad en que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que incluye talleres, espacios para crear contenido y precios especiales.

Puedes disfrutar de su Arco y tomarte fotos para compartir en redes.

¿Qué ofrece la Big Pop Up Store Aerie?

Así puedes visitar la pop up store. Foto: Aerie

Si realizas compras hay que llevar el ticket al mostrador y recibir un ramo de flores, un parche o un tote bag, de acuerdo a tus gustos y a la compra que realices de la nueva colección con el lema “Ama todas tus versiones”.

Lo más importante es compartir con todos los que asistan a este “Arco” lleno de flores para celebrar la diversidad, como una gran comunidad, que basa su conexión en la moda y en el amor propio.

Una activación pensada en el amor propio. Foto: Aerie

La Big Pop Store de Aerie permanecerá abierta en Calzada General Mariano Escobedo 425 hasta el 24 de agosto.