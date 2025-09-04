GENERANDO AUDIO...

Laura Pausini dedica palabras de cariño a Giorgio Armani. Foto: AFP

La cantante italiana Laura Pausini expresó su tristeza por la muerte de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes de la moda, con quien mantuvo una relación cercana desde los años 90.

En un emotivo mensaje, la artista recordó cómo el creador marcó su carrera y su vida personal.

Laura Pausini recuerda con cariño a Giorgio Armani

“La primera vez que conocí al señor Armani en los años 90 y desde entonces no nos hemos separado nunca. Me ha acompañado en los momentos más importantes de mi carrera y no solamente creando ropa, sino estando siempre a mi lado con su presencia. Eso fue muy importante para mí, me enseñó muchas cosas, especialmente sobre los detalles. Él amaba los detalles”, expresó la cantante Laura Pausini.

La intérprete de “Se fue” destacó que Armani siempre le aconsejaba resaltar su personalidad antes que el vestido:

“Nunca se cansó de decirme que debía centrarlo todo en mi cara, en mi personalidad y no en el vestido. Por eso, creo, siempre me aconsejaba que usara solo negro”.

Pausini también reveló que su último contacto con el diseñador fue hace poco más de un mes, cuando él le escribió una carta para hablarle del vestido que lucirá en septiembre durante el homenaje a Luciano Pavarotti en Verona, Italia.

“La última vez que supe de él fue a finales de julio a través de una carta que me escribió hablándome del vestido que me había preparado y que luciré con gran honor a finales de septiembre en el homenaje a Pavarotti que haremos en Verona en Italia. Fue un honor conocer a un rey, lo que me enseñó y me aportó tiene un valor incalculable en el mundo que vivimos hoy en día”, concluyó la cantante.

Además en redes sociales, la cantante le dedicó un post a Armani en el que reitera que “fue un honor conocer a un Rey”, y le agradeció lo que le enseñó y el valor añadido que le otorgó.

“Que tengas un buen viaje, querido Giorgio. Con infinito amor, Laura”, concluyo mandándole un abrazo a su familia y seres cercanos.

Giorgio Armani, reconocido diseñador de moda italiano, murió a los 91 años “rodeado por sus seres queridos”, informó la empresa este jueves 4 de septiembre.

La compañía no ofreció mayores detalles sobre su fallecimiento, aunque reconoció que trabajó incansablemente hasta sus últimos días.

“Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani”, comunicó la firma en redes sociales.

Aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte, el pasado 20 de junio el diseñador no asistió a sus desfiles de la semana de la moda de Milán, en los que presentó la colección masculina primavera-verano 2026, debido a que se encontraba en “convalecencia en su domicilio”.

El velorio se llevará a cabo en Milán, Italia, los días 6 y 7 de septiembre, en el Armani/Teatro, abierto al público de 9:00 a 18:00 horas. El funeral, de acuerdo con la voluntad del propio diseñador, será privado.