Los 3 vestidos de novia que Selena Gomez lució en su boda con Benny Blanco

Los tres vestidos que Selena Gomez usó en su boda. Foto: AFP

Selena Gomez y Benny Blanco celebraron su boda el pasado 28 de septiembre en una ceremonia íntima y cargada de romanticismo, pero lo que acaparó todas las miradas fueron novia: nada menos que tres vestidos nupciales diseñados por Ralph Lauren Collection, con los que la cantante y actriz de 33 años reinterpretó la idea de una boda de ensueño.

La artista mantuvo la expectación hasta después del enlace, cuando poco a poco fue compartiendo imágenes de cada uno de los looks en Instagram. Con ellos, mostró no solo la versatilidad de Ralph Lauren en la moda nupcial, sino también cómo una novia contemporánea puede conjugar tradición, modernidad y detalles personales en un mismo día.

El primer vestido, glamour Old Hollywood

El domingo posterior al enlace, Selena compartió en Instagram las primeras imágenes de su look nupcial. Se trataba de un vestido de satén de seda doble faz con escote halter y cuello de macramé, decorado con bordados multidimensionales.

Con una falda amplia que terminaba en una cola redondeada, el diseño equilibraba sensualidad y sofisticación, evocando el glamour de la época dorada de Hollywood.

Para este primer look, la intérprete de “Love You Like a Love Song” optó por un maquillaje realizado con productos de su propia marca, Rare Beauty, lo que reforzó la coherencia entre su estilo personal y su identidad profesional. Las joyas, discretas pero elegantes, fueron un par de pendientes de diamantes de Tiffany & Co., un clásico en bodas de alto perfil.

El vestido de la ceremonia: romanticismo artesanal

El segundo vestido, también de Ralph Lauren, parece haber sido el elegido para la ceremonia en la que Selena dijo el “sí, quiero”.

La pieza, con el mismo escote halter como sello personal, fue confeccionada en encaje de seda con 300 flores aplicadas a mano. Artesanos dedicaron más de 200 horas a bordar este diseño que irradiaba romanticismo y una sensibilidad artesanal pocas veces vista en vestidos de celebridades.

El vestido incorporaba además adornos de cristal y un corsé pintado a mano, sin robar protagonismo al delicado trabajo del encaje.

Como detalle íntimo, Selena reveló que llevaba bordado un pequeño corazón con las iniciales “S + B” y la fecha de la boda, un guiño personal a su unión con Benny.

El ramo de la cantante fue tan clásico como simbólico, lirios del valle, asociados con la felicidad y los nuevos comienzos. En conjunto, el look reafirmó a Selena como una novia que supo mantener la tradición, pero aportando detalles modernos y profundamente personales.

El vestido de la fiesta: sencillez y movimiento

Para la celebración nocturna, la estrella de la serie “Only Murders in the Building” se cambió a un tercer vestido con un escote doble que enmarcaba el busto y una caída fluida ideal para bailar.

Este look, mucho más sencillo que los anteriores, resaltaba su figura con naturalidad y será sin duda una inspiración para futuras novias que buscan un equilibrio entre elegancia y comodidad.

Durante la fiesta, Selena y Benny compartieron también un vistazo a su pastel de bodas, una tarta en forma de corazón con la frase Just Married (recién casados) y muñecos clásicos de novios como toque retro, un detalle encantador que reforzó el aire romántico y nostálgico de la celebración.

Ralph Lauren y la nueva novia icónica

Con esta boda, Selena Gomez se une a la lista de novias icónicas vestidas por Ralph Lauren, junto a Jennifer Lopez, Priyanka Chopra y Lily Collins. La firma estadounidense ha consolidado un lenguaje propio en el mundo nupcial, atemporalidad, artesanía y un romanticismo sofisticado que huye de lo excesivo.

Los tres vestidos de Selena condensan esas cualidades, pero también marcan tendencia al mostrar cómo una novia actual puede permitirse más de un look en su gran día, adaptando el vestuario a cada momento de la celebración.