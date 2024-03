Los icónicos looks de Peso Pluma en la revista Rolling Stone 

Los looks de Peso Pluma para Rolling Stone. Foto: Shutterstock

Peso Pluma causó revuelo y polémica por aparecer en la portada de la revista Rolling Stone, pero lo que más destacó fueron sus icónicos looks del cantante, checa más detalles en Unotv.com.

Peso Pluma ha logrado tener una popularidad exponencial, misma que lo ha llevado a llenar recintos importantes y ahora ser portada de la revista Rolling Stone, situación que causó revuelo al considerarlo “el artista nuevo más importante del planeta”.

Ver más

En la portada se puede ver al cantante posando con una sudadera gris, una cadena lujosa que el artista está acostumbrado a portar en presentaciones, alfombras rojas y sesiones fotográficas.

Los looks de Peso Pluma para Rolling Stone

Más allá de la polémica, lo que más llamó la atención fueron sus looks para la revista Rolling Stone que se convirtieron en icónicos.

Peso Pluma usó distintos atuendos para esta sesión de fotografías como parte de la entrevista que lo posiciona como“el futuro de la música”.

El look que usa en la portada es una sudadera con gorro de la marca Dolce & Gabbana y un arete de Chrome Hearts, el look a la vista constó de únicamente la prenda gris y debajo nada, por lo que se podía ver su pecho descubierto y su tatuaje que dice “All eyez on me”, que es una referencia al disco del mismo nombre del rapero Tupac Shakur.

Uno de los looks más destacados fue en el que usó Versace, específicamente un abrigo de vinipiel en un tono rojizo, mismo que complementó con unos lentes de la marca Cartier en forma cuadrada y delgados.

En el caso de los collares fueron de Veneda Carter y un guante de color negro de Wing+Weft Gloves. Además el artista llevó sus característicos anillos y un arete en la oreja izquierda de Chrome Hearts.

Ver más

Otro de los looks que usó fue uno que consistía de una playera negra sin mangas de la firma LỰU ĐẠN, además de lentes de Gentle Monster y unas pulsera de metal tanto de la marca Tiffany & Co y Cartier, que le dieron un atuendo arriesgado al cantante, mismo que combinó con sus tatuajes del brazo izquierdo.

Ver más

Louis Vuitton también fue parte del estilo del cantante, una marca con la que parece sentirse cómodo, así lo demostró en una fotografía en la que aparece con una playera cuello en “V” de la firma.

Además vuelve a usar joyería de Veneda Carter, cadenas en el cuello, una de ellas con una cruz en color dorado de 450 dólares, lo equivalente a poco más de 7 mil pesos mexicanos, además del mismo arete de Chrome Hearts en color plateado.

Ver más

Sin duda uno de los looks con el que destacó más fue usando un Trench Coat de la marca de moda masculina LỰU ĐẠN en un tono negro verdoso con un costo de 1485 dólares, lo equivalente a casi 25 mil pesos mexicanos, asimismo complementó con los lentes de Gentle Monster en un stilo futurista y con colores plateados.