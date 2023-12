Los looks más “raritos” de The Fashion Awards 2023. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre los looks más “raritos” de The Fashion Awards 2023 y además los mejores de la noche.

Los Fashion Awards son el momento perfecto para que las celebridades muestran sus looks más destacados y en algunos casos excéntricos y “raritos”, pero interesantes.

Los premios exclusivos de moda se llevaron a cabo en el Royal Albert Hall en la ciudad de Londres, Inglaterra, un escenario en el que los íconos y amantes de la moda se reunieron para celebrar lo mejor del año.

Las creaciones más destacadas fueron reconocidas, en especial por la creatividad, por lo mismo conoce los looks más arriesgados y también los mejores de la noche.

Looks “raritos” The Fashion Awards 2023

Las celebridades se enfocan en llevar atuendos innovadores y que están fuera de lo convencional para este tipo de eventos, por lo que no se quedan con lo denominado “normal” y arriesgan un poco más.

Tasha Ghouri

Foto: Getty Images

La modelo Tasha Ghouri llegó con un look “raro” se trataba de un vestido de terciopelo azul celeste con olanes; este look llamativo los tenía de manera exagerada a lo largo de la cola, en el escote y en la cintura, logrando así parecer una nube debido al degradado de color blanco que había en la prenda.

Tallia Storm

Foto: Getty Images

La cantante Tallia Storm llegó a la alfombra roja con un atuendo poco convencional y al parecer nada encantador para la audiencia, quien la llenó de comentarios tratando de encontrarle parecido a su vestimenta ¿Abelardo eres tu?

Se trataba más de un disfraz ya que se trataba de un vestido en color nude que estaba cubierto de una especie de abrigo rosado “emplumado” con el que se protegió de la lluvia.

Precious Lee

Foto: Getty Images

Precious Lee fue una de las más extravagantes de la noche, la modelo optó por un look en tonalidades rojas el cual no estaba muy claro, era una prenda de Comme des Garçons que simulaba un latido de coración, pero también parecía la pinza de un cangrejo combinaba con unas medias del mismo tono y un labial vibrante.

Rita Ora

Foto: Getty Images

La cantante Rita Ora llegó a la alfombra roja con un vestido de Primark con unos zapatos negros, todo normal hasta que se volteó y mostró las “espinas” de su columna vertebral salidas al propio estilo de Godzilla. Además en redes sociales algunas personas la comenzaron a llamar “Ritazzilla“.

La intérprete llegó con su esposo, el cineasta Taika Waititi quien usó algo más convencional, optó por una camisa negra y un abrigo del mismo tono.

Sophia Hadjipanteli

Foto: Getty Images

La modelo Sophia Hadjipanteli llegó con su estilo característico al evento luciendo un vestido interesante de color vino abierto de los hombros y con un amarre en el cuello.

Pero lo que más destaco no fie su look si no se maquillaje que parece haber sido remarcado una y otra vez en los labios y también en las cejas que al final se convirtieron en una sola.

Suzan Mutesi

Foto: Getty Images

La actriz Suzan Mutesi llegí al evento con un espectacular vestido en color crema ampon con varias capas y transparencias, unos guantes negros que hacían juego con la bolsa y unas perlas en el cuello como accesorio.

Pero lo que más destacó fue que en la parte de arriba solo se “tapó” con una tela transparente que dejaba ver su busto, convirtiéndose en uno de los looks más destacados de la noche.

Mejores vestidas de los premios The Fashion Awards 2023

Amal Clooney

Foto: Getty Images

La abogada y activista, Amal Clooney, esposa de George Clooney fue una de las mejores vestidas de la noche llegando con un vestido de lentejuelas de Versache. La prenda era entallada y se abría de abajo para entregar una caída larga.

El vestido tenía lentejuelas de varios tamaños, siendo peuqeñas las de arriba y grandes de abajo que simulaban gotas para traducirse en una lluvia de bronce.

Gwyneth Paltrow

Foto: Getty Images

La actriz Gwyneth Paltrow llegó al evento luciendo un total look Valentino, se trataba de un vestido rojo con un abrigo encima con transparencias y con relieves que parecían fideos de dulce.

Anne Hathaway

Foto: Getty Images

La actriz fue de las mejores vestidas de la noche, llegando con un look vintage de Valentino, quien lució de manera sobria a diferencia de las demás asistentes. pero que también vistió de manera interesante.

El vestido feu de archivo de la colección Primavera-Verano 1993 de la firma italiana y que se inspiró en espaguetis mientras pasaba los dedos por el corpiño del vestido que tenía pequeñas borlas en cada remate.