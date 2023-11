Los mejores looks de Women of the Year 2023 de la revista Glamour

En Unotv.com te hablaremos de los mejores looks de la pink carpet del evento Women of the Year 2023 de la revista Glamour, checa los detalles.

La segunda edición de Women of the Year 2023 de la revista Glamour México se llevó a cabo el jueves pasado.

Esta premiación reconoce a mujeres sobresalientes en diversos ámbitos, como entretenimiento, negocios, deportes, música, ciencia, medicina, educación y política.

Entre las asistentes estuvo Kenia Os, quien fue reconocida como “La Mujer del Año”, además de Eva Longoria, Denisse Guerrero, Karla Souza, entre muchas otras.

Las personalidades que estuvieron presentes destacaron por sus looks, es por eso que te mostramos los mejores de la noche.

Mejores looks de Women of the Year 2023

Karla Souza

Foto: Diana Ramos

La actriz Karla Souza llegó al evento con un vestido negro del diseñador mexicano Kris Goyri, joyas de Cartier, un reloj de la marca Omega. Usó el cabello recogido y un maquillaje con sombras en tonos oscuros.

Además dijo que se sentía contenta de estar entre muchas mujeres celebrando y honrando entre todas.

Camila Fernández

Foto: Diana Ramos

La cantante quien recientemente lanzó su disco incursionando en la música de mariachi llegó con un vestido de charro que diseñó con ayuda de su esposo y su equipo. El traje es de gamuza negra con detalles de plata y sus iniciales, además de moños y un sombrero personalizado.

Bárbara López

Foto: Diana Ramos

La actriz mexicana contó que llegó con un outfit de la marca Ferragamo en color negro, logrando un look elegante sin caer en exageraciones, con el cabello no tan apretado ya que le gusta “ser libre y natural”.

Fela Dominguez

Foto: Diana Ramos

Fela llegó con un atuendo basado en diseñadores mexicanos que eligió gracias al showroom de Manuel Delgado, quien cuenta con piezas locales. Se trataba de dos piezas, un top blanco con transparencias y plumas, además de una falda de corte sirena de colores tornasol.

Kenia Os

Foto: Diana Ramos

Kenia Os llegó con oro de los mejores looks Women of the Year, era un outfit hecho por su stylist acompañado de algunas joyas de su uso personal. El vestido fue uno color beige con transparencias y detalles brillantes que hicieron que luciera de maravilla, además de contar con un peinado semirecogido y aretes grandes color plateado.

Kunno

Foto: Diana Ramos

Kunno llegó al evento y comentó que su maquillaje fue obra de su nueva maquillista, en cuanto al outfit llevaba la nueva colaboración de Paco Rabanne con H&M, y mencionó que le encanta brillar “más que el sol” debido a que sus tonos eran el plateado tanto en atuendo como en maquillaje.

Paulina Dávila

Foto: Diana Ramos

Paulina Dávila dijo que su outfit era algo que “moría” por ponerse, se trata de un vestido Dolce & Gabbana en un tono café, además de unos lentes color crema y el cabello semi suelto que la hacía lucir espectacular.

Vico Volkova

Foto: Diana Ramos

La modelo Vico Volkova llegó al evento con un vestido de encaje en color rojo además de unos guantes del mismo tono que usó para la portada de Glamour en la que apareció, por lo que su look debía de ser algo relacionado.

Eva Longoria

Foto: Diana Ramos

La actriz Eva Longoria llegó al evento con un vestido largo de color plateado con un escote en V y un poco entallado que brillaba. Además usó su característico tono rojo en los labios y su reciente corte de cabello más arriba de los hombros.

Alexa Castro

Foto: Diana Ramos

Alexa Castro y uno de los mejores looks Women of the Year, llegó usando un vestido plateado con brillos ya que le gusta mucho darle vida a sus outfits, la prenda tenía hombreras y un detalle arrugado a la altura del abdomen. Además usó una bolsa en color plateado y un cabello semi recogido.

Denisse Guerrero

Foto: Diana Ramos

La cantante Denisse Guerrero optó por un atuendo de color dorado con detalles en negro que simulaban ser desgaste, además de contar con brillo en la cara y una bolsa de un tono brillante. Su cabello suelto destacaba debido a su gran melena con ligeros rizos.

Fabiola Campomanes

Fabiola llegó con un vestido blanco con encaje y detalles transparentes, se trató de una falda larga que le daba movimiento además de tener moños en las mangas. El vestido es de Benito Santios y se ve influenciado por las escaramuzas.

Geraldine Bazan

Foto: Diana Ramos

Geraldine llegó con uno de los mejores looks del Women of the Year 2023, se trataba del diseño de los mexicanos Victor & Jesse, se trata de un vestido rosa con abertura en la pierna, zapatos color beige brillantes y detalles en color crema con transparencias y brillos además de aretes en tono plata y un maquillaje natural.

Cristo Fernández

Foto: Diana Ramos

El actor llegó con un traje Hugo Boss al evento en color vino, junto con una camisa en color blanco abierta y su característico cabello recogido, además de un reloj Mont Blanc y pulseras como accesorios.