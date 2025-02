Los vestidos que han hecho historia en los Premios Oscar

GENERANDO AUDIO...

Los mejores vestidos de la historia en los Premios Oscar. Foto: AFP

Los Premios Oscar han dejado muchos looks que han prevalecido en el tiempo, marcando su propia historia en el cine y en la moda de muchas ganadoras a lo largo de los años. Algunos vestidos se logran posicionar como los mejores de la historia de los Premios Oscar.

Durante las 97 entregas de los premios a lo mejor del cine dejaron momentos especiales sobre el séptimo arte y en la moda, especialmente cuando se comenzaron a televisar y la alfombra roja se convirtió en un momento clave de cada premiación.

Vestidos como el de cisne de Björk, la prenda Galiano de Nicole Kidman de 1997 o el tocado de plumas de Cher y las lentejuelas que usó de Bob Mackie; en la actualidad se espera ver a actrices como Zendaya o Ariana Grande usando looks que puedan pasar a la historia.

Halle Berry 2002

Halle Berry en la alfombra roja del 2002. Foto: AFP

Este vestido fue uno de los mejores que han pasado por la ceremonia, era de Elie Saab para el año 2002 en el que la actriz recibió el premio estelar en su rubro por su actuación en Monster’s Ball, consiguiendo ser la primera intérprete de color en obtenerlo.

Este vestido conjuga muy bien la esencia de Berry, quien se emocionó en el escenario con un emotivo discurso. El vestido tenía una parte inferior en color rojo sangre, que combinaba la parte superior de flores y transparencias para darle un toque sensual.

Cher 1986

Cher en los Oscars. Foto: Getty Images

Este look usado por Cher y diseñado por Bob Mackie en 1986 es una representación de los Oscars, una imagen sin comparación que sin duda robó miradas y fue aplaudida por los estilistas y amantes de la moda.

A pesar de que Cher no estuvo nominada ese año por su trabajo en Mask, decidió aparecer con un conjunto ideal con el que sin lugar a dudas le hubieran otorgado el premio a la mejor vestida de la noche.

Nicole Kidman 1997

Nicole Kidman en la alfombra roja de los Oscars. Foto: AFP

En 1997 la pareja del momento eran Nicole Kidman y Tom Cruise, antes del desastroso matrimonio llegaron a la ceremonia que premió lo mejor del cine en 1997, pero la actriz nacida en Hawaii se dedicó a pasar a segundo plano al intérprete en cuestión de estilo.

Kidman se quedó con la atención de la noche usando un vestido de seda verde chartreuse de John Galiano, que comenzaba como creativo de Dior; logró destacar en ese color que además tenía flores bordadas y detalles especiales de los años 90, así como el corte al cuerpo y con abertura en la pierna.

Audrey Hepburn 1954

Audrey posando con su Oscar. Foto: Getty Images

En este año Hepburn se llevó el Oscar a casa por su trabajo en Vacaciones en Roma; fue una de las pioneras que usó colaboraciones de moda con firmas, como es el caso de esta prenda que era Givenchy con cuello barco, dejando ver su clavícula.

Aunque el vestido fue diseñado por Edith Head para la película y remodelado para la ceremonia de los Oscars.

Björk 2001

Bjork deslumbró en la alfombra roja. Foto: AFP

Sin duda uno de los looks que son representativos de la ceremonia de los Oscars es el que usó Björk en 2001, la islandesa usó un look kitsch cuando fue a la premiación por su nominación por la canción “I’ve Seen It All” de Dancer in the Dark de Lars von Trier.

Aunque el vestido fue causa de burlas en ese momento o con reinterpretaciones cómicas en ceremonias recientes, pero las personas expertas en moda lo consideran muy icónico, ya que es fácil de reconocer por los no expertos.

La cantante lo usó como un acto de rebeldía y como parte de su estilo personal, sin duda fue algo atrevido que además se inspiró en un disfraz de cisne que lució Marlene Dietrich.

Salma Hayek 1997

Salma demostró estilo. Foto: Getty Images

Los años 90 dejaron la vara muy alta en cuestión de estilo y marcaron además la tendencia venidera en los siguientes años, este es el caso de Salma Hayek, quien en 1997 usó un vestido Armani, pero además el look lo completó con una tiara en el pelo.

El vestido era sencillo, pero elegante y al llevar sus tacones hizo que el look fuera de los más destacados; la prenda era en color beige con detalles brillantes que resaltaron la figura de la mexicana.

Zendaya 2022

Zendaya lució un conjunto de dos piezas. Oscars. Foto: AFP

Una de las iconos de moda más recientes es Zendaya, quien en 2022 lució un diseño de Valentino que se robó las miradas de todos.

El look consistía de dos piezas, una camisa corta que dejaba ver su abdomen y una falda de noche bordada con lentejuelas plateadas, combinada con brazaletes Serpenti Viper de Bulgari en pavé de oro blanco. Esto sin duda fue algo inesperado y dejó a todos perplejos.