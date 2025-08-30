GENERANDO AUDIO...

El vestido de novia de Lupita Villalobos. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

El vestido de novia de Lupita Villalobos se ha convertido en uno de los más comentados, las imágenes y videos compartidos por la propia influencer y sus amigos han dejado claro que se trata de un diseño que ya está marcando tendencia en el mundo nupcial.

La integrante de Las Alucines se casó este 29 de agosto en Toledo, España, en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos cercanos, entre ellos los influencers Kass Quezada y Un Tal Fredo, quienes también compartieron los primeros adelantos del look.

¿Cómo es el vestido de Lupita Villalobos?

La novia apostó por un diseño elegante y sofisticado en corte sirena, confeccionado en dos piezas, corset y falda larga. El torso está cubierto por encaje, pedrería tipo perla y pequeños cristales que cuelgan como gotas de agua, logrando un efecto dramático y delicado al mismo tiempo.

El vestido también cuenta con mangas largas de encaje y un velo de gran tamaño, que complementaron su imagen nupcial. Para los zapatos, Villalobos eligió un par de la firma Jimmy Choo, adornados con pedrería que hacía juego con los detalles del vestido.

El diseñador detrás del vestido

De acuerdo con el sitio Marie Claire, el diseño estuvo a cargo de Saúl Tello en colaboración con la reconocida marca de novias Narciza Severa, con sede en Monterrey.

La firma compartió en sus redes sociales un video del vestido donde se aprecian los detalles de la pedrería y el fino acabado de la pieza, que ya ha sido catalogada como uno de los vestidos más hermosos de 2025.

¿Cuánto costó el vestido de Lupita Villalobos?

Aunque no hay información oficial sobre el costo, la revista señala que podría superar los 28 mil pesos mexicanos, ya que se trata de un diseño exclusivo confeccionado a medida, con aplicaciones de pedrería y encaje, además de provenir de una de las marcas más prestigiosas del norte del país.

El look nupcial completo

El estilismo de Lupita Villalobos se completó con un maquillaje de delineado negro, cejas laminadas y labios en tonos rosados. Llevó una coleta alta con partido al frente, adornada con accesorios brillantes y una gargantilla de cristales que realzó su imagen dramática.

Las imágenes y videos oficiales del vestido están disponibles en las redes sociales de Lupita Villalobos y de la marca Narciza Severa, donde se han compartido clips exclusivos que muestran a detalle el diseño.

La boda de la creadora de contenido no solo se convirtió en una de las más esperadas del año, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, consolidando su historia de amor con Juan Luis y dejando claro que su estilo seguirá siendo referente en la moda nupcial.