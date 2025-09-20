GENERANDO AUDIO...

Karla Souza y María Rojo en los Premios Ariel 2025.

Karla Souza, Mario Rojo y otras famosos deslumbraron en la alfombra roja de la edición 2025 de los Premios Ariel, que tiene lugar en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

En este edición, Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere recibirán el prestigioso Ariel de Oro.

Karla Souza

Con un vestido color blanco con escote pronunciado en V, Karla Souza sorprendió a la prensa en su arribo a los premios que reconocen lo mejor de la cinematografía nacional.

María Rojo

Con un deslumbrante vestido rojo, la actriz mexicana caminó por la alfombra de los Premios Ariel 2025.

Adriana Llabres

Adriana Llabres, conocida por su papel en “La Habitación” (2016), llegó con un vestido rosa satinado.

Adriana Llabres en los Premios Ariel 2025.

Karina Gidi

Con un traje a dos piezas y un halter negro con efectos brillantes Karina Gidi desfiló por esta alfombra roja de los premios a lo mejor del cine mexicano.

Karina Gidi en los Premios Ariel 2025.

Giovanna Zacarías

La nominada por “Pedro Páramo” caminó en esta alfombra roja luciendo un vestido negro de la marca Channel.

Giovanna Zacarías con un vestido Channel.

Información en proceso…



