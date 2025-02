MET Gala 2025: ve todos los detalles del evento de moda 

GENERANDO AUDIO...

Detalles de la MET Gala 2025. Foto: AFP

La MET Gala 2025 está por llegar y en unotv.com te contaremos todos los detalles sobre este evento de moda.

Este es uno de los eventos más esperados para los fanáticos de la moda y para los que quieren ver a sus artistas favoritos luciendo prendas destacadas y acorde a la temática del año.

Cada vez las expectativas son más grandes, ya que se pueden ver a las personalidades del momento demostrando creatividad en sus looks. La noche del evento es para una buena causa ya que se recaudan fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

¿Cuándo es la MET Gala 2025?

La MET Gala será el 5 de mayo de 2025, como tradicionalmente ocurre, este evento se realiza el primer lunes de cada año.

¿Dónde es la MET Gala 2025?

Desde su primera edición en 1979 la MET Gala se celebra en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Museo Metropolitano de Arte.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2025?

Esta es la primera exposición dedicada a la moda masculina desde el 2003 cuando se generó polémica al presentar hombres con falda. El tema de la MET Gala 2025 es Superfine: Tailoring Black Style.

Código de vestimenta MET Gala. Foto: AFP

Como se sabe el tema de la exhibición cambia cada año, en este 2025 es el Superfine: Tailoring Black Style. “Superfino: El arte de la sastrería en el dandismo negro”, mientras que hoy se acaba de dar a conocer el código de vestimenta el cual lleva por título “Tailored For You” (“Hecho a la medida”).

De acuerdo con Vogue, el código de vestimenta es un guiño al enfoque de la exposición de ropa masculina y está diseñado a propósito para brindar orientación e invitar a la interpretación creativa.

La muestra explorará el papel del estilo sartorial en la formación de las identidades negras, centrándose en su surgimiento, importancia y proliferación del dandi negro.

Con este código de vestimenta se pretende adoptar looks que reflejan el estilo personal de cada persona, se espera que los trajes se inspiran en versiones de la silueta zoot, popularizada por músicos de jazz de la década de 1940 o en los estilos atrevidos y coloridos de los sapeurs congoleños, además de básicos de la moda masculina como los sombreros, corbatas, bastones, broches y pañuelos de bolsillo.

¿Qué es el Superfine: Tailoring Black Style?

La moda se explorará a través del dandismo negro, misma que se inspira del libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity lanzado en 2009 por Monica Miller, profesora y directora de Estudios Africanos en el Barnard College de la Universidad de Columbia.

¿Quiénes serán los anfitriones de la MET Gala 2025?

Lewis Hamilton en la Met Gala. Foto: AFP

Los anfitriones de la MET Gala 2025 fueron anunciados hace unos meses, se trata de Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo y Anna Wintour, quienes serán co-chairs junto con Lebron James como anfitrión honorario.

