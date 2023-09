Michelle Salas, Antonela Roccuzzo, Alejandro Fernández famosos que deslumbraron con sus looks en la alfombra blanca de Tiffany

Los famosos y sus looks en la alfombra blanca de Tiffany. Foto: Diana Ramos / UnoTV

La alfombra blanca de Tiffany reunió a algunos famosos que deslumbraron con sus looks, algunos de ellos fueron Michelle Salas, Antonela Roccuzzo, Alejandro Fernández, entre muchos otros.

El evento de la marca Tiffany & Co llamado Diamonds and Wonders Mexico City, reunió a distintas estrellas de la cultura popular, desde influencers, actrices cantantes y más, quienes estuvieron en una exposición con piezas exclusivas que por primera vez llegaron a México.

Looks de los famosos en la alfombra blanca de Tiffany

Antonela Roccuzzo

Foto: Diana Ramos / UnoTV

Antonela Roccuzzo fue una de las asistentes más destacadas, desde Miami, la esposa del futbolista argentino Lionel Messi mostró un vestido en tonalidades grises y plateadas con una abertura en la pierna.

También usó unos zapatos altos con brillantes y joyería de Tiffany & Co, además de unos pendientes, un collar y pulseras con brillantes de la marca.

Diego Boneta

Foto: Getty Images

El actor y cantante fue el encargado de amenizar el evento junto a Jeff Goldblum al piano y ofreciendo una interpretación.

A la alfombra blanca llegó con un total look negro que incluía un blazer de gamuza con una joya Tiffany en el pecho.

Michelle Salas

Foto: Diana Ramos / UnoTV

Michelle Salas no podía faltar en este evento y lo hizo de maravilla con un vestido largo dorado brillante con detalles y textura, que hizo combinar con unos pendientes pequeños llenos de brillantes y en los tirantes de la prenda lució pedrería.

Ximena Sariñana

Foto: Diana Ramos / UnoTV

La actriz y cantante apareció en el evento con un look en total negro con medias con detalles, zapatos de punta y un saco de piel oversized arremangado, además coronó con una bolsa roja y detalles de Tiffany.

Juanpa Zurita

Foto: Diana Ramos / UnoTV

El influencer llegó al evento luciendo un saco cruzado color verde botella, debajo una camisa negra básica, el creador de contenido destacó al usar joyería Tiffany como lo es una pulsera y un collar de la colección hardwear.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga

Foto: Diana Ramos / UnoTV

El cantante Alejandro Fernández llegó vistiendo un traje negro con una prenda abajo de la marca Dolce & Gabbana, además de joyería y detalles brillantes de Tiffany como lo fue un collar, un broche y algunas pulseras.

El intérprete iba acompañado de su novia, la modelo Karla Laveaga, quien lució un atuendo totalmente negro, se trataba de un top con transparencias, una falda y unas botas altas hasta la rodilla, además de algunas joyas de la marca.

Luis Gerardo Méndez

Foto: Diana Ramos / UnoTV

El famoso actor formó parte de este evento y lució un total look de Zegna en negro con una playera básica, una chaqueta del mismo tono y unos ankle pants.

Diego Calva

Foto: Diana Ramos / UnoTV

El actor que saltó a la fama entre otras cosas por su papel en la cinta de Hollywood, Babylon, llegó al evento con un traje Gucci muy sobrio y definido por el propio intérprete como “tranquilo”.

Además usó un collar y una pulsera sencillas de Tiffany, tal y como le gustan al histrión.

Zuria Vega

Foto: Diana Ramos / UnoTV

La actriz Zuria Vega llegó a la alfombra blanca con un atuendo sencillo, se trataba de una blusa blanca, una falda larga con distintos detalles y patrones en color negro y banco además de unos zapatos bicolor.

Juana Arias

Foto: Diana Ramos / UnoTV

La actriz llegó al evento con un vestido negro del diseñador Benito Santos que tenía una apertura de lado y que en palabras de la colombiana “comodísimo y con mucha ondita”. También usó joyas y aretes Tiffany para completar el look.

Eduardo Maruri

Foto: Diana Ramos / UnoTV

Eduardo Maruri es optro de los famosos con uno de los mejores looks en la alfombra blanca de Tiffany y llegó al evento con full look de Louis Vuitton con joyerías de The Boveda, además sorprendió al teñirse el cabello de rosa, mismo que será necesario para arrancar un nuevo proyecto.

Chema Torre

Foto: Diana Ramos / UnoTV

Chema llegó vistiendo un traje de la casa de sastrería Casablanca Atelier, marca con la que le gusta experimentar, por lo que lleva unas prendas diseñadas para él con unos pantalones anchos, un saco azul y una playera blanca.

Además de unos lentes con filtro rojizo que hicieron juego con sus zapatos del mismo tono y no puede faltar la joyería de la marca.

Alex de la Madrid

Foto: Diana Ramos / UnoTV

El actor Alejandro de la Madrid aparición con un traje combinando los tonos azules con el negro, un blazer de gamuza y con detalles, además de una pulsera de la marca de joyas.

Erik Hayser

Hayser confesó que es de las personas que “a la moda lo que me acomoda” y se muestra siempre atento hacia lo que le “hace sentir bien” y a lo que representa lo que él es.

“En el momento de vida por el que esté pasando entonces no podría definir mi estilo, creo que siempre me inclino más hacia lo clásico, pero con los años he tratado de cambiar y de moverme hacia cosas que pensé que jamás me pondría” , contó el actor en la alfombra blanca de Tiffany & Co.

Orson Padilla

Foto: Diana Ramos / UnoTV

El tiktoker Orson Padilla lució un pantalon beige, un saco color azul marino unos zapatos de color café y para darle el toque elegante llevaba una camisa blanca y una corbara.

Eréndira Ibarra

Foto: Diana Ramos / UnoTV

La actriz lució un vestido con detalles en negro y blanco que simulaban ser manchas, estaba abierto de la pierna y usó unos zapatos altos de color negro. La intérprete llevó una trensa alta para dejar al descubierto su cara.