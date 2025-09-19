Michelle Salas deslumbra con vestido rojo en desfile de Carolina Herrera en Madrid junto a otras mexicanas

GENERANDO AUDIO...

Michelle Salas deslumbra en desfile de Carolina Herrera. Foto: AFP

Michelle Salas deslumbró de rojo en la Plaza Mayor de Madrid, la cual se convirtió en una pasarela de lujo este jueves 18 de septiembre, cuando Carolina Herrera presentó su colección primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon.

Por primera vez en más de cuatro décadas, la icónica firma trasladó su desfile principal de Nueva York a la capital española.

Entre las invitadas destacaron varias mexicanas que brillaron en el front row con sus looks, además de Michelle Salas, estuvieron Alejandra Capetillo, Renata Notni y Jimena Jiménez.

Michelle Salas protagonista en rojo intenso

Michelle Salas reafirmó su reputación como reina de los looks monocromáticos, para el desfile eligió un total look rojo, que combinó un vestido elegante con zapatos pump a juego.

El vestido destacaba por sus mangas abullonadas cortas con doblez, efecto corsé que marcaba su cintura y falda amplia en línea A de largo midi.

Foto: Getty Images

La modelo complementó su outfit con una mini bolsa negra con herrajes metálicos y joyería brillante, aretes, collar Riviera, pulseras tennis, anillos de compromiso y churumbela, demostrando que los detalles marcan la diferencia.

Su peinado recogido alto con baby hair en onda y un maquillaje luminoso con labial rosa nude completaron el conjunto.

Michelle Salas se convirtió en la protagonista de la noche, consolidando su estatus de referente de moda gracias a un look que combina tendencia, elegancia y detalles que inspiran.

Otras mexicanas en el desfile

Alejandra Capetillo y el uso de las flores

La influencer y modelo Ale Capetillo apostó por un estilo romántico con un maxivestido con detalle peplum, cinturón con flor 3D y cuello halter con volantes. Completó su look con una bolsa de mano rosa y su cabello suelto con rizos voluminosos, logrando un look delicado y femenino.

Además utilizó un vestido en color negro strapless con escote corazón con mangas abullonadas.

Renata Notni de rayas

La actriz Renata Notni lució un vestido midi gris con estampado de rayas, drapeado estratégico y escote ‘off the shoulders‘ asimétrico. Sus lentes de sol XL añadieron un toque chic y moderno a su look.

Foto: Getty Images

Jimena Jiménez de rosa

La creadora de contenido Jimena Jiménez destacó con un vestido largo entallado en tono rosa, con copas, tirantes gruesos y doble cinturón a juego, mostrando elegancia y estilo frente a la nueva colección de la firma.

Foto: Getty Images

Con este desfile, Carolina Herrera reafirmó su influencia en la moda internacional, y las mexicanas presentes demostraron que el estilo y la sofisticación también se imponen en las primeras filas de los grandes desfiles.