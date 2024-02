Michelle Salas lucio un total look amarillo para el desfile de Carolina Herrera en la New York Fashion Week 

Michelle Salas luce total look amarillo. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contamos sobre el total look amarillo de Michelle Salas para el desfile de Carolina Herrera en la New York Fashion Week, checa los detalles.

Michelle Salas sigue demostrando que es una referente de la mda y destaca por se una de las mejores vestidas luciendo un blazer y stilettos amarillos.

Foto: Getty Images

Salas es una recurrente de la Semana de la moda de Nueva York, y más desde que la mexicana comenzó a vivir en la Gran Manzana, donde se ha hecho recurrente de ir a los mejores cafés y usando la vestimenta “oficial” de la ciudad, leggings y tenis deportivos.

Pero cuando se trata de tener clase y asistir a los mejores eventos, Michelle se coloca en primera fila de los desfiles demostrando que es una de las expertas en moda, este año se le vio en el de Tommy Hilfiger con un vestido tejido de punto, un trench coat largo y stilettos nude.

Michelle Salas luce total look amarillo

Recientemente fue vista con un total look amarillo para la marca Carolina Herrera, un monocromático que no sorprende ya que se le puede ver en su cuenta de Instagram usando total looks en color negro.

Ver más Michelle Salas triunfando como influencer en el mundo de la moda en New York a lado del icono Carolina Herrera, la bella Michelle acaparó miradas de fotógrafos a su llegada en este importante evento en la gran manzana ⭐️⭐️⭐️⭐️#michellesalas #carolinaherrera #newyork #granmanzana pic.twitter.com/lwuvIBwJ3A — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) February 13, 2024

Michelle ha demostrado que sabe vestir de una misma tonalidad, tanto para ir por un café o asistir a los mejores eventos, ella puede vestir elegante y cómoda.

Foto: Getty Images

Ahora decidió sorprender con un tono vibrante que le da inicio a la primavera, un look con el que buscaba capturar todas las miradas.

Ver más #MichelleSalas está presente en la Semana de la Moda de Nueva York y sorprende con un look amarillo en el fashion show de #CarolinHerrera 💛

🔗 https://t.co/29DWussUcx pic.twitter.com/NeACEKPxrk — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) February 13, 2024

Usando un blazer ajustado amarillo canario, Michelle Salas se sentó junto a Carolina Herrera en el desfile para platicar un poco; la mexicana combinó la prenda con una falda larga de tul amarillo que dejó ver los stilettos del mismo tono en tendencia para este 2024.

Este look fue usado por la hija de Luis Miguel por algo más que casualidad ya que es un básico de la colección otoño-invierno 2024 de Carolina Herrera.

Foto: Getty Images

Aunque para romper con lo monocromático llevó una bolsa de mano verde y unos lentes de sol negros, mantuvo su maquillaje sencillo, cabello recogido, aretes de diamantes y un manicure rojo fuego que será tendencia en esta nueva temporada.

Salas destaca como una It Girl mexicana llevando todo en tendencia, como es el caso del clean makeup que se caracteriza por cuidar su piel, manteniendo además un estilo elegante y sofisticado.