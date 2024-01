Moda: ¿Cuáles serán las tendencias en Primavera-Verano 2024?

Si te gusta la moda, debes de saber que es muy importante ir un paso adelante, por lo que hoy te hablaremos de las tendencias de primavera-verano 2024, pues Chantal Torres, colaboradora de Unotv.com ya lanzó sus predicciones para la próxima temporada.

¿Quieres saber cuáles son? Como en cada entrega de Dress Code, que se publica los días miércoles, te diremos qué usar y cómo lucirlo.

De acuerdo con nuestra influencer de cabecera, hay tres elementos que vendrán fuerte apenas la temperatura comience a subir; se trata de:

1. Prendas caladas

Foto: Getty Images

Se trata de ropa que tiene aberturas con estilo de red, y las podremos encontrar en blusas, vestidos, chalecos, suéteres y kimonos.

Este tipo de moda es ideal para un día de playa, un paseo casual por la ciudad, pues te ayuda a estar fresca y lucir con mucho estilo. Combina estas prendas con jeans y blusas básicas en colores neutros.

Si no eres fanática de enseñar piel, no te preocupes, existe ropa que solo tiene aplicaciones de calado en ciertos detalles pequeños o que tiene una tela por debajo para que no te sientas incómoda.

2. El azul pastel

Foto: AFP

Hace unos días Pantone dio a conocer que el color del año es el peach fuzz, el cual es un tono anaranjado suave como el durazno; sin embargo, este no será el único presente en las tendencias de primavera-verano 2024, también estará el azul pastel.

Muestra de ello es el vestido con el que la cantante Taylor Swift se presentó a la premier del “Eras Tour” en la pantalla grande; la intérprete de “Lover” se dejó ver en look total blue que nos remitía inmediatamente a una de las princesas de Disney: Cenicienta.

La celebridad no solo iba montada en esta moda del azul pastel, resulta que su outfit era de estilo calado.

3. Estarán de moda los nudos en la ropa

Foto: Getty Images

La última de las tendencias de primavera-verano 2024 de las que nos habló Chantal Torres en su video de Dress Code es de los nudos en la ropa, los cuales pueden ser parte del diseño o puedes hacerlo tú misma colocándote un suéter sobre los hombros o la cintura.

Recuerda que en nuestra sección de moda también podrás hallar estilos para anudar tu ropa y darle un toque diferente a tu look.