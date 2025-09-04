GENERANDO AUDIO...

Giorgio Armani. AFP

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años “rodeado por sus seres queridos”, informó la empresa este jueves.

“Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani“, señaló en un comunicado. Sin embargo, Armani marcó la historia de la moda con icónicos diseños que abarcan desde el poder del traje estructurado de 1981 hasta las sofisticadas creaciones de haute couture del siglo XXI.

Diseños más emblemáticos de Giorgio Armani

Con casi cinco décadas en la industria, el llamado “último zar de la moda”, supo combinar elegancia, innovación y atemporalidad. Su legado no solo se mide en pasarelas, sino en la transformación cultural que provocó al liberar el cuerpo de la rigidez de la moda tradicional, influenciando a generaciones enteras. En Unotv.com te presentamos algunos de los diseños y aportes más icónicos de “Il re Giorgio”.

La desestructuración del traje

En julio de 1975, Armani revolucionó la moda con su chaqueta masculina, sin forro ni estructura.

Foto: Getty Images.

Se trataba de una americana, es decir, una chaqueta formal, pero completamente holgada e informal que ofrecía sensuales insinuaciones del cuerpo que se ocultaba debajo.

“Marcó una ruptura importante con los trajes formales que encorvaban a los hombres en la década de 1960, y con el desenfreno sartorial de la generación hippie”, indicó el Museo Guggenheim.

Foto: Getty Images.

Meses después del atino en la suavización del traje formal masculino, Armani también llevó este diseño a los trajes femeninos, al presentar una chaqueta desestructurada para mujer.

Con esta alternativa, Armani se unió a los diseñadores Paul Poiret y Coco Chanel como emancipador de la moda femenina.

En la década de 1980, el traje de Armani, exquisitamente confeccionado para hombre y mujer, se convirtió en símbolo de una era de auge económico internacional. Con hombreras anchas y solapas amplias, este look se inspiró en el glamour del Hollywood de los años 40.

Foto: Getty Images.

Moda juvenil y experimental

De acuerdo con la revista LÓfficiel, a principios de los años 80, Armani pensó en una línea más experimental adecuada para un público más joven: Emporio Armani. Y fue el mundo del deporte la base de la fundación de esta línea del diseñador.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

En 1983, Armani abrió la primera boutique en via Sant’Andrea en Milán y en 1987, gracias a la consolidación y crecimiento general de la marca, recibió el título de Cavaliere della Repubblica.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

La influencia de Oriente y Medio Oriente

Otra fuente de gran inspiración para la construcción de su legado fue la cultura oriental y árabe. En los años 90 Armani introdujo camisas y prendas con cuellos de mandarina, abrigos similares a djellaba.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

Armani también diseñó vestuario para teatro, ópera y danza.

Giorgio Armani, ésta es su historia

Giorgio Armani Raimondi nació en 1934 en el seno de una familia humilde en Piacenza, un pequeño pueblo cerca de Milán. Asistió a la escuela pública local y desarrolló una gran pasión por el teatro y el cine.

Tras una breve estancia en la facultad de medicina de la Universidad de Milán, en 1957 consiguió un trabajo en los grandes almacenes milaneses La Rinascente.

Trabajó brevemente como asistente de fotografía antes de aceptar un ascenso a su departamento de estilo, donde compró y exhibió productos de calidad de India, Japón y Estados Unidos, contribuyendo así a dar a conocer culturas extranjeras al consumidor italiano medio.

En 1964, sin formación académica, Armani diseñó una línea de ropa masculina para Nino Cerruti. Animado por su socio Sergio Galeotti, Armani dejó Cerruti y en 1970 se convirtió en diseñador y consultor de moda independiente.

En 1982, Armani se convirtió en el primer diseñador de moda en aparecer en la portada de la revista

Time desde Christian Dior en la década de 1940.

Fue uno de los primeros diseñadores en acercarse a celebridades para que usaran sus diseños, comenzando con el entonces entrenador de Los Angeles Lakers, Pat Riley, en 1988.

Armani también invitó a estrellas de Hollywood a lucir sus diseños en los Premios de la Academia, conquistando adeptos como Michelle Pfeiffer y Jodie Foster.