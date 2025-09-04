Muere Giorgio Armani, diseñador italiano, a los 91 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue Giorgio Armani, figura esencial de la moda? | Foto: AFP

Giorgio Armani, reconocido diseñador de moda italiano, murió a los 91 años “rodeado por sus seres queridos”, informó la empresa este jueves 4 de septiembre. La compañía no ofreció mayores detalles sobre su fallecimiento, aunque reconoció que trabajó incansablemente hasta sus últimos días.

“Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani”. Armani Exchange | Giorgio Armani

¿De qué murió Giorgio Armani?

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, se dio a conocer la muerte de del diseñador; sin embargo, no se dieron a conocer las causas exactas de su fallecimeinto.

Cabe destacar que el pasado 20 de junio, el diseñador no asistió a sus dos desfiles en la semana de la moda de Milán en los que presentó las colecciones masculinas primavera-verano 2026.

Aunque no se precisó el motivo, la casa de moda del también conocido “Il re Giorgio” indicó que se encontraba en “convalecencia en su domicilio”.

Así anunciaron la muerte de Giorgio Armani

Durante la mañana de este jueves, las cuentas oficiales de Giorgio Armani anunciaron que el diseñador falleció en paz, rodeado de sus seres queridos.

“Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a los diversos y cambiantes proyectos que estaban en marcha”, escribió la empresa de moda a través de redes sociales.

La marca también destacó que el italiano “creó una visión que abarcaba desde la moda hasta todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y concreción”.

Un homenaje al “zar de la moda”

La empresa fundada por Giorgo Armani en 1975 destacó que, a lo largo de su trayectoria, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de comunicación con todos.

“Siempre atento a las necesidades de la comunidad, se comprometió en múltiples frentes, especialmente con su querida Milán”. Giorgio Armani

La reconocida marca tiene 50 años de historia, cuyo sello distintivo siempre ha sido la independencia, “tanto en pensamiento como en acción, su sello distintivo”, según el comunicado.

¿Cuándo será el velorio del diseñador?

El velorio se instalará a partir del sábado 6 de septiembre y estará abierto al público hasta el domingo 7 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas (hora local) , en Milán, Italia, en Via Bergognone 59, en el Armani/Teatro.

De acuerdo con la voluntad expresa de Armani, el funeral se celebrará en privado, remató el comunicado de prensa.

¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani Raimondi nació en 1934 en el seno de una familia humilde en Piacenza, un pequeño pueblo cerca de Milán. Asistió a la escuela pública local y desarrolló una gran pasión por el teatro y el cine.

Tras una breve estancia en la facultad de medicina de la Universidad de Milán, en 1957 consiguió un trabajo en los grandes almacenes milaneses La Rinascente.

Trabajó brevemente como asistente de fotografía antes de aceptar un ascenso a su departamento de estilo, donde compró y exhibió productos de calidad de India, Japón y Estados Unidos, contribuyendo así a dar a conocer culturas extranjeras al consumidor italiano medio.

En 1964, sin formación académica, Armani diseñó una línea de ropa masculina para Nino Cerruti. Animado por su socio Sergio Galeotti, Armani dejó Cerruti y en 1970 se convirtió en diseñador y consultor de moda independiente.

En 1982, Armani se convirtió en el primer diseñador de moda en aparecer en la portada de la revista

Time desde Christian Dior en la década de 1940.

Fue uno de los primeros diseñadores en acercarse a celebridades para que usaran sus diseños, comenzando con el entonces entrenador de Los Angeles Lakers, Pat Riley, en 1988.

Armani también invitó a estrellas de Hollywood a lucir sus diseños en los Premios de la Academia, conquistando adeptos como Michelle Pfeiffer y Jodie Foster.

Hoy, Giorgio Armani extiende su talento de diversas maneras, vistiendo a equipos de fútbol italianos e ingleses y a azafatas de Alitalia.

Despiden en Italia al “zar de la moda”

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, rindió tributo a “una figura destacada de la cultura italiana, capaz de transformar la elegancia en un lenguaje universal”.

“No solo fue un maestro de la moda, sino también un reconocido embajador de la identidad italiana en todo el mundo”, afirmó.