Oversize: 5 consejos para usar prendas holgadas

La ropa oversize han ganado gran popularidad hoy en día; esto se debe a que resulta cómodo y sencillo combinarlas para obtener un look equilibrado.

¿Quieres saber cómo usarlas y tener un outfit de 10? En Unotv.com, nuestra colaboradora Chantal Torres nos va a dar cinco consejos para combinar las prendas holgadas y lucir en tendencia sin morir en el intento.

Foto: Getty Images

No importa que el pantalón, la blusa, vestido o chamarra sean prendas holgadas; siempre busca que sean tu talla de los hombros, cadera, o mangas. Esto te ayudará a que tu look no se vea desaliñado.

2. Busca hacerle ajustes que te favorezcan

Foto: Getty Images

Si tienes un saco de corte suelto, puedes hacer pequeños ajustes para lograr en equilibrio en tu outfit con tan solo arremangarlo.

Le darás “aire” al atuendo y es una forma muy discreta de ceñir un poco la figura.

Foto: Getty Images

El hecho de que tu ropa sea oversize no quiere decir que no puedas jugar con la forma de tu cuerpo. Puedes añadir cinturones para convertir tu figura en un reloj de arena.

4. Si llevas cortes sueltos arriba y abajo, busca equilibrio

Foto: Getty Images

Aunque no es muy recomendable llevar prendas holgadas juntas, y menos en la parte superior e inferior, no quiere decir que no lo puedas hacer. Puedes lograr tener un look muy fashion buscando el equilibrio; por ejemplo: si tu pantalón y tu camisa son oversize, simplemente faja la ropa que tienes arriba y se verá mucho mejor.

Foto: Getty Images

La mejor forma de lucir la ropa que tiene corte suelto es combinándola con cortes ajustados. Un ejemplo de ello son los leggins, los cuales puedes usar con una blusa que cubra un poco la cadera baja.