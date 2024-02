People’s Choice Awards 2024: looks que no sabemos si odiar o amar

¿Aplausos o críticas? Algunos looks de los People’s Choice Awards 2024. Foto: Getty

Los People’s Choice Awards 2024 se realizaron este domingo 18 de febrero para reconocer lo más destacado en cine, televisión, música y celebridades de la cultura pop. Pero los looks tuvieron presencia importante en el evento, y dieron mucho de qué hablar, sobre todo en estrellas como Billie Eilish, Ice Spice, Lenny Kravitz y America Ferrera, de quienes te platicaremos a continuación.

Looks de los People’s Choice Awards 2024

Sin duda la vestimenta es una parte importante en los famosos, pues desprenderá los primeros comentarios sobre ellos o del evento donde están. Por ello, aquí te mencionamos algunos de los looks de los People’s Choice Awards 2024 que nos dejaron una enorme interrogante, pues aunque sabemos que la moda tiene un toque estrafalario, exótico, único y diverso, hubo varios atuendos que no sabíamos si odiar o mar:

Billie Eilish

Sin duda alguna, Billie Eilish es una de las jóvenes cantante estadounidenses que deslumbran por su talento en la música, pero en la moda podría ser otra cosa. Para los People’s Choice Awards 2024 dejó con la boca abierta a más de uno, ya que portó un atuendo tipo bastante cómodo (aunque a la vez, como si fuera lo primero que vio en el armario), pues usó prendas un tanto más grandes de lo que sería para ella; con pantalones flojos y negros, una camisa clara y desfajada, una corbata (eso si, bien atada) y un chaleco negro con gris, así como unos tenis “semi-jumbo”. Y claro, para redondear la estampa unos lentes. Si su objetivo era caracterizarse de tipo profesora, entonces se sacó un evidente 10; y aunque sabemos que a ella le gustó (por que lo usó), ¿a ti te gustó su vestuario? Finalmente, lo que sin duda sí encantó a la mayoría fue su alaciado cabello, que en conjunto con su maquillaje, la llenaron de hermosura.

Billie Eilish y su cabello negro. Foto: Getty Billie Eilish con su atuendo de ropa holgada. Foto: Getty

Lenny Kravitz

Cuando sabes que tienes un cuerpo escultural, ¿por qué no mostrar un poco? Sin duda fue algo que pudo pasar por la mente del multifacético Lenny Kravitz, quien para la categoría de looks eligió como base el color negro, ya que así fueron sus zapatos y pantalón (ambos de piel), unos lentes (tipo Terminator) y un saco (que quizá usaría Vanilla Ice), siendo este último la parte central de su atuendo, pues al no utilizar camisa dejó ver parte de su bien formado abdomen. Si duda más de una fan habrá quedado enamorada, aunque no dudamos que algunas otras personas le hubieran añadido algo más a su ropa. Finalmente, las rastas no podían faltar en él, pues ya vienen siendo parte de su sello característico.

Lenny Kravitz su vestimenta en negro. Foto: Getty Lenny Kravitz y su lentes oscuros. Foto: Getty

America Ferrera

La sonrisa de 10 fue evidente en la actriz estadounidense, America Ferrera, quien sin duda así se sentía al asistir a los People’s Choice Awards 2024, aunque por otro lado su atuendo pudiera compartir puntos a favor y en contra, pues aunque lucía muy “cute”, quizá no era el atuendo ideal para el evento. Pues usó una falda larga y un tanto arrugada con un gran moño en la base de la cintura, todo en rosa, mientras completó con una blusa tipo Top en negro, así como unos zapatos de igual tono. Su cabello corto y con línea en medio terminó el juego visual. Quizá decidió reencontrar su alma infante y transmitirle eso al mundo, no lo sabemos, ¿tú qué dices?

America Ferrera en los People’s Choice Awards 2024. Foto: Getty America Ferrera con un atuendo en rosa y negro. Foto: Getty

Ice Spice

La rapera estadounidense Ice Spice demostró que los años podrán seguir pasando, pero los atuendos de “leopardo” seguirán en el mundo de la farándula, pues lució uno en tono café claro y negro, portando además encima un semi abrigo igualmente transparente y en naranja para destacar todo el conjunto; además, de pintarse las uñas de negro y también hacer combinación con su cabello naranja. Podrás odiar su atuendo, pero no negarás que tuvo cierto toque sexy y coqueto, aunque claro, también habrá quien dirá “yo hubiera usado otra cosa para una gala”.

Ice Spice con atuendos en naranja y negro. Foto: Getty Ice Spice, en los People’s Choice Awards 2024. Foto: Getty

Estos fueron algunos de los looks de los People’s Choice Awards 2024 que han causado cierta intriga, ya que muchos fans sacaron el cartelón de 10 hacia sus ídolos, aunque también hay quienes les juzgan y señalan que no usaron las prendas adecuadas.