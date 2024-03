Philipp Plein de diseñar camas para perros a ser el consentido de las marcas de lujo más grandes 

Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre Philipp Plein, quien pasó de diseñar camas para perros, a ser el consentido de las marcas de lujo

Philipp Plein es el fundador de Plein Group y Plein Holding, se especializa en la fabricación y distribución mundial de artículos de lujo.

Con un patrimonio neto estimado de 800 millones de euros en mayo de 2023, de acuerdo con la revista Forbes, Plein sigue siendo considerado la figura del año y entre las 300 personas más ricas de Suiza según Bilanz.

Philipp Plein pasó de diseñar camas de perros a la moda

Foto: Getty Images

Pero la moda no estaba entre los planes de Philip Plein, que comenzó a estudiar derecho en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, quien buscando ingresos que le pudieran permitir independizarse de su madre y madrastra, entró a la industria de complementos caninos.

Aprovechó la herencia de su abuelo y diseñó una cama para perros que se inspiraba en un sofá de Le Corbusier. El resultado fue un éxito que hizo que Plein abandonara sus estudios y se dedicara a diseñar mobiliario y más tarde ropa.

Para entrar al mundo de la moda tuvo que destacar a como diera lugar y se inspiró en el maximalismo de Versace o Dolce & Gabanna, pero sus diseños no se regían por la reinterpretación de las tendencias, sino en parámetros comerciales.

“Comprendí que tenía que ofrecer un producto que fuera diferente, así que si hacía un jersey de cachemira que pusiera ‘que os jodan a todos’ con cristales Swarovski podría venderlo por 5000 dólares”, dijo en una entrevista a The New Yorker.

Te puede interesar: [Patitos amarillos en la cabeza, el significado de esta curiosa moda kawaii ]

Además dijo que el modelo de negocio era muy simple, pero efectivo y así se pudo ver pues en 2022 su firma pudo facturar 210 millones de euros en ventas, de acuerdo con El País.

Su éxito se debe también al de su personaje mediático que está dispuesto a dejarse fotografiar con personalidades famosas del mundo de la música o el deporte, luciendo además sus propias prendas.

Algunos de los clientes fieles se encuentran Cristiano Ronaldo, Nicolas Cage o Floyd Mayweather, una lista exclusiva a la que el diseñador les ofrece el lujo que demandan no solo a través de ropa y complementos.

Además Plein incluye joyería, relojes, perfumes y trabaja en la apertura de su primer hotel, en Milán. En 2016, adquirió la marca italiana Billionaire.

Su manera de entender la moda ha hecho que Plein sea alguien que le gusta llamar la atención, y que no le ha impedido ser una presencia en la Semana de la Moda de Milán, escenario en el que ha cimentado su imagen de exceso y lujo.

En 2015 organizó el que todavía se considera uno de los desfiles más caros de la historia de la moda, para el que instaló una montaña rusa y contó con la actuación de la rapera Azealia Banks.

Foto: Getty Images

Con su manera de ser y su fama de eshibicionista de la opulencia ha ganado fans, como el rapero y actor, Ice-T, que definió a la marca como “el lamborghini de la ropa” y se ha convertido en su amigo personal del diseñador. Una de sus prendas favoritas es una camiseta con una calavera y huesos en diamantes.

Plein sigue abrazando la postura de outsider de la moda, desde la cual se ve capaz de vender cualquier producto a través del lujo excesivo.

“Aprendí lo difícil que es vender una silla y lo fácil que es vender una chaqueta”, comentaba en la misma entrevista. “Yo no he tenido padres ricos, ni inversores, ni he pedido créditos a un banco. Eso es de lo que estoy orgulloso, de haber sido independiente y haber construido todo esto con mis manos, sin ayuda de nadie”, contó.