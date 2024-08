Porta Chupa Chups: Fendi lanza colaboración y crea un porta paletas de lujo 

Conoce el porta Chupa Chups de Fendi. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre el porta Chupa Chups lanzado por Fendi, una colaboración poco esperada, mira los detalles.

Las populares paletas Chupa Chups son conocidas en todo el mundo como uno de los grandes dulces y el arte moderno debido a que su logo fue diseñado en 1969 por Salvador Dalí, su primera campaña fue el logo con un simple eslogan, “Es redondo y dura mucho, Chupa Chups”.

Ahora la paleta ha llegado al mundo de la moda, por lo que ahora está en el lugar que merece por lo que Fendi ha logrado una inesperada colaboración de artesanía y una ironía, este porta paleta de lijo hizo su debut viral en la pasarela femenina de Fendi otoño/invierno 2024, complementando varios looks y captando la atención por su original concepto.

La propuesta incluyó a algunas modelos desfilando con el accesorio alrededor del cuello como si fueran collares de cuero, pero no cualquiera, se trata de cuero Selleria, que es piel característica de la marca. Un tejido hecho a mano que requiere hasta seis veces más tiempo de fabricación en comparación con otros productos hechos a máquina con pespuntes prominentes que la marca ha fabricado en sus talleres desde 1938.

El singular accesorio fue sacado de la imaginación de Silvia Venturini Fendi, directora artística de accesorios y moda masculina de la casa romana, con la intención creativa de evocar la alegría y diversión que caracteriza tanto a Fendi como a Chupa Chups.

La complejidad técnica a pequeña escala del porta paletas es posible gracias a los experimentados artesanos italianos del cuero. material del que está hecho.

https://www.instagram.com/_noirmagazine/p/C30sLrVvtBF/?img_index=1

El accesorio lo puedes lucir como un colgante con correa de cuero ajustable para tener la paleta siempre a la mano, además la puedes enganchar como un charm a los bolsos Peekaboo ISeeU Soft, Simply FENDI y By The Way Selleria.

La pieza celebra el centenario de Fendi con el macrocosido Selleria como un homenaje a los guarnicioneros romanos, tiene el logo FF en metal y cierre magnético.

El porta Chupa Chups está disponible en una gama de color que va desde tonos como beige, gris, verde y ciruela, a colores como aguamarina y rojo paraconvertirseen el mejor aliado de tus looks. Además viene con cinco paletas sabor a chocolate vainilla como referencia a las cinco hermanas Fendi, con envoltorio de las rayas de Fendi Pequin, las puedes encontrar en las boutiques Fendi y en la tienda online.

El charm tiene un precio de 13 mil 900 pesos mexicanos y se puede comprar en su tienda en línea para que disfrutes de este dulce y lo puedas llevar a todos lados contigo.