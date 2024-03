Hace poco te dijimos cómo crear un cowboy look al estilo Beyoncé; ahora, para redondear más el tema te diremos algunas de las prendas para lucir el Estilo Vaquero y no pasar desapercibida al evento que asistas. Y para obtener este glamur de moda contamos con la participación de nuestra influencer y colaboradora, Chantal Torres.

¿Cómo vestirse al Estilo Vaquero?

Las prendas para lucir el Estilo Vaquero siguen vigentes en la moda, y para lucir espectacular puedes tener en mente alguna de las siguientes cosas:

Unas botas vaqueras (ya sea cortas, medianas o largas)

Las botas juegan un rol importante en el Estilo Vaquero. Foto: pexels

Unos jeans

Unos jeans nunca pasarán de moda. Foto: pexels

Te podría interesar leer: [Trucos para ajustar los jeans]

Vestidos

Shorts cortitos

Minifaldas

También te podría interesar: [Crocs lanza unas botas de cowboy con todo y espuelas y las redes se vuelven locas]

Las botas son el calzado ideal para combinar con cualquier de las prendas que te resaltamos, ya que ahora en primavera-verano se verán muchísimas opciones, y una de ellas son las minifaldas y “microshorts”, esto permitirá lucir unas piernas muy alargadas.

Tipos de botas ideales

Estas prendas para lucir el Estilo Vaquero dependen mucho de las botas, aquí Chantal Torres te aconseja unas que sean combinables, ya sea negro, blanco, café o lo que más utilices tú. Si ya tienes tu calzado, te puedes ir por una tendencia más metálica, brillosa, con aplicaciones, la verdad hay por todos lados y vas a encontrar por todos lados, así como de varios precios.

Beneficios de las botas vaqueras

Lo bueno de las botas vaqueras es que son muy cómodas, tienen un poquito de tacón y ganas unos centímetros de altura, incluso le ponen ese toque cool a tu look; ahora en vez de tenis, te puedes llevar este calzado a cualquier lugar y se va a ver espectacular.

También verás looks totales en mezclilla, utilizando las botas vaqueras y adaptando más las prendas que vayan con el estilo vaquero, complementado con un buen sombrero, el otro accesorio que no puede faltarte en esta forma de vestir. Así que no lo dudes y comprueba cómo lucirás con estas sugerencias que nos presenta Chantal Torres.