¿Qué es una ‘It Bag’? Todo sobre este fenómeno de la moda

¿Qué es una ‘It Bag’? Foto: Getty Images

En Unotv.com te diremos qué es una It Bag y los detalles de este fenómeno de la moda, esto es lo que debes de saber.

En la moda seguramente has escuchado el término “it bag” que representa algo complejo de definir y que no todos los bolsos pueden llegar a ser.

De acuerdo con Elle, la It Bag es un bolso de diseñador de alto valor que se ha convertido en un éxito de ventas y que su popularidad prevalece en las tendencias más de lo esperado.

Los bolsos a lo largo de la historia han tenido cambios y algunos se han posicionado en las tendencias logrando así ser símbolo de estatus, uno de los primeros en lograrlo fueron los de la marca Roberta di Camerino, que eran reconocidos por sus piezas metálicas artesanales y el uso de tejidos finos que antes se usaban en la ropa.

Ver más

Entre las innovaciones que tenían se trataba de un monograma estampado con erres en la época de 1946, bolsos de cuero entretejido en 1957 y con un armazón articulado en 1964.

Como tal el concepto de la It Bag es nuevo, pero desde el siglo pasado algunas bolsas se convirtieron en modelo icónicos, tal es el caso en 1935 de Hermès, que creó el ‘sac à dépêches’, que al ser usado por Grace Kelly se rebautizó como Kelly, mientras que el ‘haut à courroies’ se convirtió en 1984 en Birkin por Jane Birkin.

Ver más

El término it bag apareció en los noventas con el crecimiento del mercado de bolsas de diseñador y se cree que la primera fue la Baguette de Fendi, una bolsa rectangular compacta creada por Silvia Venturini Fendi en 1997 y que ha tenido distintas versiones, popularizada en parte por Carrie Bradshaw en Sex and the City por su frase “no es una bolsa, es una Baguette”.

Ver más

¿Qué hace a un bolso una it bag?

No hay una fórmula para que esto ocurra y dependerá del momento y atemporalidad del modelo, como regla general, si es un diseño único y reconocible y tiene suerte es captado al ser llevado por una celebridad y promovido por la prensa de moda se puede volver it bag por un año o dos.