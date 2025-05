¿Quién diseñó el anillo de compromiso de Zendaya?

| The New York Times

Zendaya usó el anillo en los Golden Globes. Foto: AFP

Cuando Zendaya llegó a la alfombra de los Globos de Oro este año con un anillo de compromiso muy grande y brillante, Internet no tardó en llenarse de preguntas sobre quién lo había diseñado.

No fue Bulgari, la joyería italiana de la que Zendaya es embajadora. Tampoco era una marca de renombre perteneciente a un conglomerado de lujo.

¿Quién diseñó el anillo? Foto: AFP

El anillo tiene un diamante de 5,02 quilates en un engaste de estilo georgiano poco convencional , era obra de Jessica McCormack, una diseñadora nacida en Nueva Zelanda que se ha convertido en la favorita de “diamantes de día” de gente como Dakota Johnson y Dua Lipa, y cuenta con una creciente base de fans de mujeres adineradas que no creen que sus defectos deban languidecer en la caja fuerte.

“¿Qué sentido tiene eso?”, dijo McCormack la semana pasada desde un sillón de su primera tienda en Estados Unidos, inaugurada esta semana en la avenida Madison de Manhattan. “No hay alegría si no puedes verlos y los demás no pueden disfrutarlos contigo”.

McCormack, que habla con un simpático acento neozelandés, llevaba un suéter peludo y gris, unos antiguos zapatos náuticos, medias blancas con corazones rojos y diamantes. Muchos de ellos, de hecho, brillaban en sus orejas, cuello y muñecas mientras los obreros daban los últimos retoques a la casa adosada de estilo Beaux-Arts con paneles de madera, diseñada por el estudio de arquitectura Johnston Cave Associates.

“Mi idea es la del confort relajado y adaptado a la vida cotidiana”, dijo. “Se trata de funcionalidad y fantasía, de hacer joyas que sean divertidas y geniales, pero que las puedas usar, y que te hagan increíblemente feliz cada vez que te mires al espejo”.

McCormack no tenía formación formal en diseño. Pero su padre, comerciante de arte y antigüedades, le ayudó a afinar el ojo para los tesoros antiguos y la artesanía. Después pasó una temporada en el departamento de joyería fina de Sotheby’s en Londres, donde su aprecio por las piezas clásicas creció al manejar joyas de la corona rusa junto a piezas de Cartier y Lalique de la década de 1920.

Tras experimentar diseñando piezas con una estética antigua y moderna, creó su marca homónima en 2008, con piezas de estreno como sus pendientes Wings of Desire , una serie de diamantes graduados que trepan por la oreja y llamaron la atención de Rihanna, quien se convirtió en una de sus primeras clientas.

Otras piezas de culto, vistas en Zoë Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley, Adele, la duquesa de Sussex, Victoria Beckham y Margot Robbie, son sus pendientes Gypset , pequeños aros con diamantes, zafiros, esmeraldas o rubíes suspendidos en forma de botón de estilo georgiano, muy codiciados (y muy imitados), con precios a 4550 dólares el par.

Su collar Ball N Chain puede combinarse con varios colgantes de diamantes de distintas tallas y precios. Algunos podrían proceder de la última colección Fruit Salad de McCormack, es decir, melocotones, peras, manzanas, cerezas y limones elaborados con gemas en pavé engarzadas y oro de 18 quilates.

Las piezas logran un equilibrio entre hacerte lucir como en casa en la alfombra roja y ser accesorios modernos y fáciles de llevar para ir de copas oa dejar a los niños al colegio (aunque para las pocas que no se lo pensarían dos veces antes de ponerse una piedra de siete quilates con jeans y camiseta).

“El atractivo de las piezas de Jessica McCormack es su inconfundible sencillez, unida a un montón de encanto y diversión”, dijo Daisy Shaw-Ellis, directora de joyería de American Vogue. “Ha modernizado diseños antiguos y vintage y ha ampliado los límites con materiales esperados sin perder su integridad”.

Un arma importante en el arsenal de McCormack son sus inversores. Rachel Slack pertenece a la dinastía Oppenheimer, y Michael Rosenfeld es diamantista de tercera generación. El año pasado, Lingotto, una empresa de inversiones propiedad del holding de la familia Agnelli, Exor, también tomó una participación.

Todos ellos proceden de empresas familiares que comprenden las excentricidades y complejidades del largo plazo de la joyería de lujo, a diferencia de muchos inversores de capital de riesgo que a menudo invierten en marcas para obtener una ganancia rápida, solo para llevarse una gran decepción.

Su apoyo constante ha permitido a McCormack asumir grandes riesgos. En 2013 abrió una casa adosada de cinco plantas en Mayfair, frente al hotel Connaught, en Carlos Place, Londres (y se rumorea que una nueva vecina, Phoebe Philo, abrirá una tienda insignia al lado).

Parte tienda minorista, parte taller en el sótano donde los clientes pueden ver trabajar a los artesanos, el espacio presenta una rotación siempre cambiante de libros, arte, muebles y curiosidades que dan forma y reflejan el gusto de McCormack. Se trata de una fórmula que intentó reproducir al abrir su tienda de Nueva York, en sus palabras, “un lugar hogareño lleno de cosas interesantes, géneros y estilos que realmente te hacen pensar e impulsan la personalidad de nuestra marca”.

Piensa en bandejas multicolores para bebidas de Matilda Goad, cristalería de Nina Campbell, retratos maoríes antiguos del siglo XIX, papeles pintados de Christopher Moore, novelas de Jilly Cooper, fotos familiares, sofás tapizados de Robert Kime y obras de arte, incluida una fotografía gigante de Valérie Belin que salió de su propia cocina en Londres.

En el piso de arriba hay cajas de madera vintage que a McCormack le gusta transformar en joyeros, con compartimentos secretos bordados y mensajes personalizados en su interior.

“La inmensa mayoría de nuestras ventas se hacen en persona”, dijo Leonie Brantberg, directora ejecutiva de la empresa. “A medida que nos establecemos en un nuevo mercado, nos parece fundamental tener nuestros propios espacios donde poder expresar este ADN y establecer relaciones directas con nuestros clientes”.

La marca ha cuadruplicado su tamaño en los últimos cuatro años, dijo Brantberg, con unas ventas de 50 millones de dólares el año pasado. La mitad de los clientes son mujeres que compran para sí mismos. Dada la amplia clientela de McCormack en Hollywood, ahora está mirando hacia el oeste y podría abrir una tienda en Los Ángeles el año que viene.

Los clientes estadounidenses, dijo, tienden a comprar más y más rápido, y ahora representan más de un tercio de las ventas. Quiere ir a su encuentro allí donde estén.

“No seguir el camino de la venta al por mayor ha sido más lento, pero significa que entiendo realmente a quién estoy vendiendo”, dijo McCormack. “Y aunque nos encantan nuestros clientes masculinos, mi negocio está increíblemente orientado a las mujeres, y eso me encanta. No se trata de que tu esposo te lo compre”.

Autora: Elizabeth Paton

