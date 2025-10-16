¿Quién es Jasmine Tookes, la modelo embarazada que hizo historia en el desfile de Victoria’s Secret 2025?

GENERANDO AUDIO...

La modelo impactó con su “baby bump” en la apertura del desfile. Foto: GettyImages

Jasmine Tookes se convirtió en la primera modelo embarazada en desfilar en el famoso desfile de Victoria’s Secret 2025 ayer en Nueva York, donde también deslumbró Karol G.

Además, la modelo fue la que abrió el mítico desfile, mandando un mensaje de diversidad, y que los estándares que manejaba la marca de lencería, quedaron en el pasado.

“Es un momento muy especial para mí, y poder compartirlo con el mundo mientras celebro la vida que llevo dentro es increíble”, comentó Tookes después de su recorrido.

En entrevistas, Tookes ha confesado que el embarazo tomó por sorpresa a la pareja, aunque era algo que ambos deseaban para otro momento.

¿Quién es Jasmine Tookes?

Jasmine Tookes es una modelo estadounidense, de 34 años, impactó con su look en la apertura del desfile luciendo una lencería nude cubierta con un vestido con cadenas doradas y perlas que realzaban su silueta y que permitió ver su vientre de nueve meses de gestación.

El look iba a acompañado con unas majestuosas alas doradas decoradas con luces y detalles metálicos.

En junio pasado, la modelo compartió una serie de imágenes revelando que estaba esperando a su segundo hijo, escribiendo “Otra pequeña alma para amar”.

La modelo nació en Huntington Beach, California, mide 1.75, y está casada con Juan David Borrero desde 2021, quien es hijo del exvicepresidente de Ecuador.

En su juventud practicó gimnasia, vóleibol y sofbol antes de incursionar en el modelaje a los 15 años, cuando fue descubierta durante una visita al estudio de su madre, quien trabaja como estilista de celebridades.

Tookes hizo su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show 2012 y se convirtió en ángel oficial en 2015, al año siguiente un hito marcó su carrera cuando portó el célebre Fantasy Bra en el desfile de 2016, una prenda valorada en 3 millones de dólares.

La modelo ha realizado campañas para marcas como Gap, DKNY, Calvin Klein, Ralph Lauren, Lancôme. Además, lanzó su marca de belleza, Brunel, y cofundó una línea de ropa activa llamada JOJA.