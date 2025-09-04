GENERANDO AUDIO...

Giorgio Armani falleció a los 91 años. FOTO: AFP

El mundo de la moda despidió a Giorgio Armani, fallecido el jueves a los 91 años, con mensajes de reconocimiento a su trayectoria y legado.

Los diseñadores estadounidenses Ralph Lauren y Michael Kors lo describieron como un “ícono eterno”, cuya visión trascendió el ámbito creativo.

Ralph Lauren: “Nunca se desvió de su visión”

En declaraciones enviadas a la AFP, Ralph Lauren, de 85 años, recordó a Armani como un creador con una convicción inquebrantable.

“Fue un diseñador que nunca se desvió de su visión. Aunque fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró su forma de trabajar y de vivir”, expresó.

Lauren agregó que Armani “creó un mundo que refleja todo lo que amaba, con una eternidad que será su legado”.

Michael Kors: “Cambió la forma en que nos vestimos y vivimos”

Por su parte, Michael Kors, de 66 años, publicó en Instagram un mensaje acompañado de una fotografía de Armani en la playa, con camiseta negra, pantalones cortos y zapatos en tono crudo, su color favorito.

“La elegancia, visión y enfoque del estilo de Armani realmente cambiaron la forma en que las mujeres y los hombres de todo el mundo se visten y viven a diario. Es uno de los verdaderos íconos de todos los tiempos y siempre lo será”, escribió.

Un legado que marcó generaciones

Giorgio Armani no solo destacó en la alta costura, sino también en el prêt-à-porter, accesorios, perfumes, joyería, diseño de interiores y hoteles de lujo. Su propuesta estética definió un estilo internacional con sello italiano.

En Estados Unidos vistió a numerosas estrellas, consolidando su reputación global. En 1980, con la creación del vestuario de Richard Gere en la película “Gigoló americano”, ganó el apodo de “Il Re Giorgio” (El Rey Giorgio).

La influencia de Armani también alcanzó a la televisión. En la serie “Vicio en Miami”, símbolo de los años ochenta, popularizó el estilo de llevar camiseta bajo una chaqueta, un look que se convirtió en clásico.

El impacto del diseñador fue reconocido más allá de las pasarelas. En el año 2000, el Museo Guggenheim de Nueva York le dedicó una retrospectiva, consolidando su lugar en la historia cultural contemporánea.