Recomendaciones para usar sudadera y verte de 10 en tu look

Días atrás te compartimos unos grandes tips sobre las mejores combinaciones que puedes hacer con tu ropa y lucir a la moda siempre; hoy, te daremos unas recomendaciones para usar sudadera y que te veas espectacular, y sobre todo resaltando esta prenda que podría no tener mucha relevancia para varias personas. Para tratar este tema contamos con la participación de nuestra influencer y colaboradora, Chantal Torres.

¿Cómo usar la sudadera?

Hoy toca hablar sobre las “hoodies”, el suéter de manga larga y generalmente con un bolsillo en el estómago, y que conocemos como “sudadera”. Para resaltar tu look para un día casual y sin etiqueta, te daremos unas recomendaciones para usar sudadera:

Lo primero que vamos a hacer es remangar ambos lados. Esto cambia completamente ya, se ve mucho más fresco

Ahora vamos a dejar crop solamente la parte de enfrente, y para que no quede todo abultado a la hora de quererlo meter un poquito en el pantalón. Vas a doblar hacia arriba el doblez y luego hacia adentro. Dependiendo el largo de ésta, vamos a seguir repitiendo este paso hasta conseguir llegar a tu pantalón (que puede ser de mezclilla y flojo)

Sudadera, para looks casuales y cómodos. Foto: shutterstock

Así no queda nada abultado y podrás meter el sobrante de tela

Atrás va a quedar flojito, mucho más casual, pues se estiliza y cambia completamente el corte, sin que se mueva de donde está

Ahora ya lo sabes, aquí tienes las recomendaciones para usar sudadera de nuestra influencer y colaboradora Chantal Torres para que luzcas bien, incluso utilizando prendas básicas. No olvides un buen juego de calzado, el cual puede ir a “doc” con la tonalidad de la sudadera, ya sean zapatos o tenis. Así ya habrá armado un buen look para lucir bien fuera de tu casa, sobre todo en esos días que quizá no quieres ponerte algo particularmente “chic”.