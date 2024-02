¿Como los buenos vinos? Así ha sido la transformación de Shakira a lo largo de su carrera

La colombiana tiene casi 30 años de trayectoria. Foto: Getty Images

Shakira cumplió 47 años este viernes 2 de febrero del 2024, lo que nos pareció una gran ocasión para hablar de sus cambios de look, los cuales han hecho que el paso de los años solo la hagan lucir mucho mejor.

¿Quieres hacer un recuento de su trayectoria? En Unotv.com te traeremos a la memoria esos grandes momentos que llevaron a la colombiana a la cima de la fama, y te demostraremos, por medio de sus éxitos, que la intérprete de “TQG” solo puede verse más guapa con el paso del tiempo.

Aunque desde la niñez la barranquillense participó en concursos, su debut en el mercado discográfico hispanoamericano ocurrió hasta 1995 con el lanzamiento de su álbum “Pies Descalzos”.

En esta época ella tenía 18 años, un cabello largo y negro que, a veces alaciaba y otras veces, mostraba ondulado.

Como toda adolescente noventera, solía usar pantalones acampanados, zapatos negros de punta redonda y blusas con estampados estrafalarios.

Para 1998 Shakira ya tenía 21 años y varios éxitos sonando en la radio, por lo que su nueva producción discográfica (“Dónde están los ladrones”) vino acompañada de un cambio de look. Aunque seguía usando cabellera negra y larga, era común verla peinada con trenzas que simulaban ser rastas; a ellas les tejía hilos de colores.

En cuanto a su rostro, pudimos notar que comenzó a usar más maquillaje, sobre todo en los ojos, los cuales lucían un notable y grueso delineador negro.

Su ropa ahora era más entallada, de colores más llamativos y corta. Gracias a estos ajustes en su ropa pudimos ver la gran destreza con la que movía las caderas en “Ojos así”.

Dos años después llegó la oportunidad de que realizara un MTV Unplugged, donde le dijo adiós al cabello oscuro para teñirse de rojo. Su ropa era, en su mayoría, oscura y de materiales sintéticos.

Para esta etapa ya era usual verla añadiendo pareos a su vestimenta.

La llegada del peróxido a su vida

Para el año 2001 Shakira apostó por el mercado angloparlante, por lo que lanzó su disco “Laundry service”, y para sorpresa de todos, la colombiana decidió comenzar a ser rubia y de cabello chino. Apostó por una cara lavada que hacía juego con su tendencia a usar ropa más corta y en tonos cafés y nude.

En 2005 llegó “Fijación oral”, álbum que la llevó a ser escuchada en España y otros rincones del viejo continente gracias a que colaboró con Alejandro Sanz. Además, tuvo una participación en el Mundial de Alemania 2006 con su sencillo “Hips don’t lie”, lo que le dio más proyección ante el planeta entero.

El disco “Loba”, del 2009, no significó grandes modificaciones en su look natural y rubio; así siguió hasta el 2010, cuando lanzó “Sale el Sol”. En los videos de “Addicted to you” y “Rabiosa” pudimos ver que dejó su tendencia a aparecer descalza y mostró su dominio de los tacones altos y el pole dance.

En el primer video siguió siendo rubia, pero hizo variaciones en su look con unas ondas más relajadas y un corte bob arriba de los hombros.

Para 2010 se había convertido en la estrella del Mundial de Sudáfrica con “Waka Waka”, el cual fue un evento canónico en su vida personal y profesional, pues dio paso a la ruptura de su relación con Antonio de la Rúa, el comienzo de su romance con el futbolista español Gerard Piqué y el nacimiento de su primer hijo (2013).

En 2020 ya era mamá de dos niños, y en medio de la pandemia de COVID-19 decide “bajarle tres rayitas al decolorado”, por lo que en “Girl like me” (colaboración con Black Eyed Peas) la vemos de cabello largo y ondulado pero castaño.

En 2022 anunció la separación del papá de sus hijos; a la par colaboró con Ozuna en “Monotonía”. Para este punto vimos que dejó atrás un poco las ropas cortas, las barbillas y las prendas entalladas de piel para darle paso los outfits oversize y satinados con kimonos.

En 2023 se hizo viral la Sesión 53 que grabó junto a BZRP; la colombiana canalizaba sus emociones por medio de sus temas, los cuales hablaban del desamor que estaba viviendo. Se olvidó de las ondas y comenzó a mostrar una cabellera más lacia.

En los sencillos “Acróstico” y “Copa vacía”, la cantante dio varias sorpresas: su cabello en tonos rosados, el uso de blazers y looks monocromáticos casuales (rayando en la formalidad). Comenzó a verse su transformación interna.

A finales del año pasado fue innegable el éxito de la música regional mexicana en todo el mundo, y nuestra estrella latina no podía quedarse atrás en las tendencias, por lo que la vimos lucir con gran orgullo botas y sombreros norteños en “El jefe”. En dicha colaboración con Fuerza Regida su cabello se ve mucho más largo que nunca.