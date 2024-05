Shein colabora con estudiantes mexicanos para hacer diseños. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos cómo es que Shein colabora con estudiantes mexicanos para crear nuevos diseños, checa todos los detalles.

Conoce más sobre “SHEIN x UniDesign”, el proyecto en colaboración con la Universidad Anáhuac México, Campus Norte que ayudó a potenciar la innovación y creatividad de estudiantes de diseño para crear looks.

De acuerdo con Elle, este es un proyecto para estudiantes mexicanos universitarios en el rubro de la moda y el diseño y que concluyó con un desfile y una exposición en la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte, donde estudiantes, familiares y expertos se dieron cita.

Ver más #SHEIN Y UNIVERSIDAD ANÁHUAC IMPULSAN A NUEVOS TALENTOS CON SHEIN X UNIDESIGN.#SHEINxUniDesign #SHEINxAnahuac



– Por primera vez, #SHEINMéxico se complace en presentar la emocionante campaña SHEIN x UniDesign, destinada a impulsar el futuro de la moda… pic.twitter.com/VtVa2TvNlr — It Magazine México (@ItmagazineMex) March 28, 2024

El jurado que estuvo presente en este desfile estuvo conformado Priscila Escoto, influencer fashion, Nathaniel Morales, director creativo de No Name Studio; Constanza Alcocer, editora en jefe de una revista de moda y Blanche Toffel, directora de la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac.

Los diseños de los 15 participantes fueron evaluados bajo diez criterios, entre los cuales estaba:

Creatividad

Originalidad

Innovación

Influencia en las tendencias de la moda

Además, los alumnos confeccionaron los looks usando prendas recicladas que fueron donadas por la gente en la pop-up store de Veracruz, esto como parte del programa The Next Cycle y textiles del programa evoluSHEIN como es el poliéster reciclado que procede de plantaciones forestales certificadas.

Shein cuenta con un plan estructurado de colaboración con universidades, el evento con la Anáhuac es el primero en México. La marca presentó una iniciativa en la que invitaron al público a participar en el proceso de selección, mediante el sitio oficial, donde también se pueden verlos sketches de los alumnos antes de que pudieran votar por sus favoritos.

El primer lugar del desfile fue Natalie Labastida que se inspiró en “Raíces Urbanas”, buscando incluir las raíces indígenas en México, incorporándose en un contexto contemporáneo.

Ver más Descubre en este enlace el fashion show donde conocimos a las tres ganadoras del reto SHEIN x UniDesign Edición Anáhuac: https://t.co/LuTBalmpCa

¡Muchas felicidades a Natalie Labastida, Anastasia Callejaz y Brenda León! pic.twitter.com/tMsb39yuCl — Facultad de Diseño Anáhuac México (@anahuacdesign) May 20, 2024

El segundo lugar fue para Anastasia Callejas que usó como inspiración “El cobre” de Santa Clara del Cobre, Michoacán. Mientras que el tercer puesto fue para Brenda León que se inspiró en “Los Mariachis”, embajadores de la música mexicana.