“Tailored for You”: el código de vestimenta de la MET Gala 2025 será “Hecho a la medida”

El código de vestimenta de la MET Gala 2025. Foto: Getty Images via AFP

Se ha dado a conocer el código de vestimenta de la MET Gala 2025, en esta ocasión será “Hecho a la medida”, en unotv.com te contamos qué quiere decir.

La Met Gala 2025 ya es uno de los eventos más esperados de este año en la industria de la moda, por lo que las expectativas van creciendo conforme pasan los meses.

¿Cuál es el código de vestimenta de la MET Gala 2025?

Como se sabe el tema de la exhibición cambia cada año, en este 2025 es el Superfine: Tailoring Black Style. “Superfino: El arte de la sastrería en el dandismo negro”, mientras que hoy se acaba de dar a conocer el código de vestimenta el cual lleva por título “Tailored For You” (“Hecho a la medida”).

De acuerdo con Vogue, el código de vestimenta es un guiño al enfoque de la exposición de ropa masculina y está diseñado a propósito para brindar orientación e invitar a la interpretación creativa.

La muestra explorará el papel del estilo sartorial en la formación de las identidades negras, centrándose en su surgimiento, importancia y proliferación del dandi negro.

Con este código de vestimenta se pretende adoptar looks que reflejen el estilo personal de cada persona, se espera que los trajes se inspiren en versiones de la silueta zoot, popularizada por músicos de jazz de la década de 1940 o en los estilos atrevidos y coloridos de los sapeurs congoleños, además de básicos de la moda masculina como los sombreros, corbatas, bastones, broches y pañuelos de bolsillo.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2025?

Esta es la primera exposición dedicada a la moda masculina desde el 2003 cuando se generó polémica al presentar hombres con falda.

¿Qué es el Superfine: Tailoring Black Style?

La moda se explorará a través del dandismo negro, misma que se inspira del libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity lanzado en 2009 por Monica Miller, profesora y directora de Estudios Africanos en el Barnard College de la Universidad de Columbia.

En el evento habrá representación sobre la moda de la figura del dandi negro, desde arte del siglo XVIII, hasta la actualidad en pasarelas y la industria del entretenimiento.

A lo largo de la historia de la MET Gala, el “dandismo” de la cultura afroamericana en Estados Unidos ha estado presente. Algunos de los ejemplos que Vogue señala son el de el actor Billy Porter con su conjunto “Sun God” creado por The Blonds para la exposición temática “Camp” de 2019, además de A$AP Rocky con una manta de parches confeccionada por ERL sobre un smoking.

Para esta exhibición se examinará la importancia de la ropa y el estilo en la formación de las identidades de las comunidades negras.

¿Qué es el dandismo?

El dandismo es una corriente que se caracterizó por la elegancia y buenos modales de los hombres, además de un movimiento de moda que radica en la “exuberante atención a la ropa y manera de vestir”; surgida a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Específicamente sobre esta temática se abordará desde el dandi negro.

Se pretende establecer el dandismo del hombre negro como una construcción estética y política. De acuerdo con algunas definiciones para esto hay que “vestir sabiamente y muy bien”, Vogue describe al dandismo de las personas negras en Estados Unidos como “una estrategia y una herramienta para repensar la identidad, para reimaginar el ‘yo’ en un contexto diferente”.

La exposición presentará cómo los hombres negros pasaron de ser esclavos y estilizados como artículos de lujo, a ser individuos autónomos que marcan tendencias en todo el mundo.

Tras el movimiento Black Lives Matter, el Costume Institute comenzó a reconocer realidades y narrativas que la moda estadounidense ignoró en el pasado. Desde el 2020 se adquirieron alrededor de 150 piezas de diseñadores BIPOC (siglas que se usan en Estados Unidos para agrupar personas negras, indígenas o personas de color).

La exposición se organizará en torno a 12 características del dandismo negro, las secciones contarán la evolución del dandi negro a lo largo del tiempo no sólo a través de accesorios y prendas, sino por medios que incluyen, dibujos, punturas, fotos y fragmentos de películas.